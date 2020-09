Indignación por actos de racismo contra joven manicurista en Medellín

Elizabeth Mosquera se dedica desde hace tres años a labores de manicure y pedicure. En su día a día hace, principalmente, domicilios y visita a sus clientas, la mayoría de las veces a zonas del sur de Medellín.



Hace una labor sin mayores contratiempos, pero todo cambió el fin de semana pasado cuando se sintió ofendida por mensajes racistas que están indignando a muchos en redes sociales. Incluso el exarquero René Higuita la ha defendido públicamente.



Todo empezó el sábado, cuando la contactó una clienta para pedir un servicio. La cita quedó pactada para el domingo a las 2:00 de la tarde. Elizabeth debía dirigirse al barrio Santa Mónica, ubicado en la comuna 12, La América.



En el trayecto, mientras iba en el metro, la clienta le pidió rapidez en su llegada y que tomara un taxi, finalmente ella lo iba a pagar.



"Cuando llego a la casa de ella, le toco la puerta y no me abre. Me conecté a una red wifi gratuita del sector y le escribí: 'Estoy afuera de tu casa, te estoy tocando'. Ella me responde, que ella pensaba que yo era blanca, que como trabajaba tan bonito se equivocó. No esperaba que una persona de color trabajara bien este tipo de trabajo. Yo no le respondí nada y quedé impactada", narra Mosquera.



La joven de 23 años es madre soltera, convive con sus dos hijos y su mamá en el barrio Belén Altavista, en el suroccidente de Medellín. Todos dependen de su oficio y esa experiencia hizo que no se quedara solo con la indignación por lo que decidió publicar dicha conversación por whatsapp y en su Facebook personal. Esto desató la ira de varias personas, incluso de muchos que ni la conocen.



Por que lo he vivido en carne propia ...! Esto no puede seguir pasando ......😡😡😡🤬Vamos a seguirla y apoyarla en su emprendimiento 💎!! #NoAlRacismo pic.twitter.com/quibM68W4x — Rene Higuita (@higuitarene) September 15, 2020

"Ella se dio cuenta porque lo publiqué. Me respondió el mensaje y me dijo que eso afirmaba su manera de ver sobre nosotros, los afrocolombianos, en palabras vulgares", agrega.



Elizabeth volvió a tomar captura de la conversación y la publicó en sus redes sociales, incluso con el teléfono de dicha clienta ante la constante petición en los comentarios de sus publicaciones.



Desde ahí siguió una retahíla de insultos dela mujer, identificada como Yenny.



Pero la situación se tornó más preocupante cuando en esa tarde del domingo, la joven manicurista abrió la puerta de su casa y vio un mensaje en un papel con más insultos:.



"Esa tarde solo trabajé en casa. Me organicé, abrí la puerta y había una nota con insultos. Pero no me dijo que me iba a matar, aclaro. Esta mujer sabía dónde vivía y me asusté demasiado".



Hola buenas noches, quiero darle las gracias a todas esas personas que me dieron su apoyo por el hecho de racismo de este fin de semana. 🥺 — elizabethnnails (@elizabethnnails) September 15, 2020

Ayer lunes y hoy martes han sido de zozobra para Elizabeth, quien dice tener miedo para salir a hacer domicilios y atender a sus clientas, muchas de ellas nuevas, que se han dado cuenta de este caso y la han contactado para solicitar sus servicios.



"Tengo demasiado miedo que esa mujer sea una loca y me haga algo malo, porque yo no cometí ningún error porque la que me ofendió fue ella. Pero igual ella está ofendida conmigo por las publicaciones aunque yo las borré", cuenta Elizabeth, quien aún está considerando si entabla una denuncia, aunque su madre le pide que no lo haga.



La joven sigue atendiendo a sus clientes desde casa y agradece los mensajes de apoyo, pero dice simplemente que lo quiere es trabajar y mostrar su arte con las uñas pero, reitera, tiene miedo de salir, por ahora.



MEDELLÍN