Quintero le pidió a la Policía no usar caballos para controlar marchas

En medio de las protestas que se realizaron el 9 y 10 de septiembre por el abuso policial que llevó a la muerte a Javier Ordoñez, la policía de Medellín dispuso de caballos para controlar los desmanes que se presentaron.



No obstante, durante el caos alrededor de 5 caballos sufrieron heridas de consideración.

Tras ello, un grupo de animalistas presentó este lunes una iniciativa para un proyecto de decreto que busca que los animales, como caballos y perros, no sean usados por la policía en el control de marchas y protestas. La iniciativa fue entregada a los congresistas antioqueños Nicolás Albeiro Echeverri, Germán Blanco y Juan Diego Gómez.



Frente al tema se pronunció el alcalde de Medellín Daniel Quintero quien respaldó la propuesta.



"He pedido a la Policía Metropolitana no hacer más uso de caballos en el control de marchas en la ciudad", trinó.



Sin embargo, la Policía recordó que los animales hacen parte del componente de carabineros y siempre se requieren para controlar alteraciones de orden público. De este modo, esta petición debe ser aprobada por la Policía y el Ministerio de Defensa.



