EPM espera que constructores de Hidroituango firmen prórroga de contrato

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, habló sobre la propuesta realizada por EPM a los contratistas para que se firme una prórroga de ocho meses mientras se conoce la segunda instancia tras el fallo de la Contraloría por detrimento patrimonial de 4,2 billones de pesos.



En palabras del mandatario local, este documento no ha sido firmado por los contratistas aún, por lo que espera que no lo dejen para el último momento.



“¿Qué pasa en el momento en el que la sanción se haga efectiva? Los contratistas tienen que salir por ley, la ley los saca. EPM se tiene que estar preparando para eso, de dos maneras: de forma natural, diciendo, vamos a hacer una prórroga, a pesar de que es posible que no puedan seguir. Ellos ya tienen una propuesta de prórroga en su escritorio, de ocho meses, no la han firmado, estamos haciendo votos para que la firmen. Porque no podrían o mal harían en no firmarla o presionarnos hasta el último minuto, hasta el último segundo”, dijo el Alcalde.



Sin embargo, EPM sigue preparándose para el momento en que se conozca el fallo y en caso de que esta sea confirmando la sentencia condenatoria contra los responsables de las fallas en la construcción de Hidroituango.



“EPM está avanzando en todos los requisitos previos antes de abrir la licitación. ¿Eso qué garantiza? Que si el fallo es condenatorio, como es probable que sea, entonces EPM ya haya avanzado en el proceso de licitación lo suficiente para que no perdamos tiempo en ese proceso”, aseguró.



Por lo pronto, la empresa y el alcalde, como presidente de la junta de EPM, han reiterado que existen diferentes planes en caso de que el fallo de la Contraloría imposibilite a los contratistas terminar las obras de este proyecto hidroeléctrico, que espera tener dos unidades de generación de energía en funcionamiento en 2022.



“Adicionalmente hay un plan que se llama Plan Mireya, de contingencia, de choque, para el momento en que eventualmente haya un fallo de la Contraloría el proyecto continúe su operación con las capacidades internas de EPM hasta que haya un nuevo contratista, en caso de que haya un fallo condenatorio”, agregó Quintero.



Con cierre a octubre pasado, las obras del Proyecto Hidroeléctrico Ituango se encontraban en el 85,8 % de ejecución.



