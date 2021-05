Quintero denunció que circula panfleto con amenazas en su contra

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, denunció en la noche de este domingo que circula un panfleto de las Autodefensas con amenazas en su contra.



De acuerdo con Quintero, el panfleto es difundido entre los grupos de su revocatoria y acto seguido menciona el nombre de dos excandidatos a la Gobernación y a la Alcaldía, respectivamente.



"Sería bueno un llamado a la No Violencia del excandidato de Uribe: Andrés Guerra y del primo de Fajardo: Juan David Valderrama hoy promotores de la revocatoria", trinó el alcalde, junto con la foto del supuesto panfleto de las Autodefensas Unidas por Medellín.

Esta amenaza que me hacen las Autodefensas circula entre grupos de la revocatoria. Sería bueno un llamado a la No Violencia del excandidato de Uribe: Andrés Guerra y del primo de Fajardo: Juan David Valderrama hoy promotores de la revocatoria. #SinViolencia pic.twitter.com/6FBjgAuldj — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 3, 2021

En el panfleto se puede leer una referencia a los actos vandálicos que ocurrieron en la ciudad el pasado 28 de abril, en el marco de las manifestaciones, "en complicidad con el alcalde Daniel Quintero".



A su turno, Juan David Valderrama, difundió un video en el que le responde a Quintero, a quien responsabilizó de lo que le ocurra "por los señalamientos que me hace frente a grupos de autodefensas".



También le respondió a Quintero por el supuesto rol que este excandidato tendría en el proceso de revocatoria que cursa contra el mandatario.



"Alcalde, nada de eso es cierto. No estigmatice a la revocatoria, la revocatoria tiene su propio camino, mucha gente la está apoyando y yo como ciudadano la apoyo, no hago parte de ningún comité ni ningún grupo de revocatoria", señaló Valderrama, quien agregó que este lunes se dirigirá a la Fiscalía, Procuraduría y Personería a realizar "demandas jurídicas penales por el buen nombre, injuria y calumnia y exponerme públicamente".

Todo un despropósito tratar de señalar, relacionar, insinuar, que @andresguerraho y @JDValde tengan algo que ver con grupos de autodefensas, o que sean promotores de violencia o de amenazas.

Indebido descalificar y poner en riesgo la vida de críticos y opositores. — David Suárez Tamayo (@SuarezTrinando) May 3, 2021

De otro lado, el representante a la cámara por Antioquia, León Fredy Muñoz defendió a Quintero.



"Rechazamos las amenazas contra Quintero Calle. El gobernar a Medellín sin la venia de los huérfanos del poder no puede costarle la vida. Hay que desmontar el paramilitarismo. La Medellín Futuro debe continuar, esa fue la decisión del pueblo", manifestó en un tweet.



MEDELLÍN

