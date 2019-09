Lo que se sabe de joven que lanzó navaja contra jugador de Millonarios

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló la forma como se identificó al responsable de arrojar una navaja, tipo puñal, a la cancha del Atanasio Girardot en medio del juego entre el Deportivo Intependiente Medellín (DIM) y Millonarios, el sábado pasado.

El sujeto, anunció el mandatario, será sancionado económicamente y se le prohibirá el ingreso al estadio tres años por fuera del estadio, con posibilidad de que no solo sea del Atanasio Girardot de Medellín, sino de cualquiera de Colombia.



El responsable fue calificado como vándalo por el mandatario. “Lo primero que hay que decir es que no es un hincha, ese es un vándalo y es una actitud criminalista y hay que reprocharla. Nadie se puede excusar detrás de una camiseta para cometer actos delictivos (...) En mi concepto existe tentativa de homicidio”, aseveró.

2. Este es el video de las cámaras del estadio donde se indentifica a la persona que tira la navaja. Sépanlo, el que la embarra, ya no tiene salida. Resalto el comportamiento de las hinchadas. Por uno solo, no se puede empañar un gran esfuerzo de ciudad en fútbol en Paz. pic.twitter.com/74VJsfHNfP — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 23, 2019

El proceso de reconocimiento consistió en un análisis exhaustivo del sistema de cámaras del escenario deportivo. Desde el mismo sábado y hasta la tarde del domingo se hizo un análisis de las 177 cámaras del estadio, de las cuales 38 son de reconocimiento facial.



Estos registros serán enviados a la Fiscalía para que determine quién es la persona, cuál es su identidad y si es o no menor de edad y, de acuerdo con las investigaciones y las denuncias, para que se inicie el proceso jurídico.



“Cualquier persona si se porta mal, se jodió. Aquí no hay zonas de tolerancia. El que la embarra le va mal”, declaró Gutiérrez.



Asimismo, se reveló que el individuo ingresó a las 5:04 p. m., momento en el que el partido ya había iniciado.

La navaja fue lanzada desde la tribuna norte baja hasta el césped. El jugador David Macalister Silva, del cuadro embajador, fue quien la encontró y, de inmediato, lo reportó al árbitro Carlos Ortega. Por fortuna, el arma blanca no hirió ni le hizo daño a ninguno de los futbolistas.



Solo este año se individualizaron 228 personas que tuvieron malos comportamientos en el estadio Atanasio Girardot



“Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a identificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento”, trinó el mandatario.



“El Equipo del Pueblo S.A. rechaza los actos de violencia, intolerancia y racismo presentados en el partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Millonarios Fútbol Club, el 21 de septiembre de 2019. El asistente que lanzó un arma blanca desde la tribuna no representa el trabajo realizado por los equipos de la ciudad y la administración municipal para contar con un espectáculo de fútbol en paz”, destacó el DIM en un comunicado.



La Dimayor, por su parte, también había pedido celeridad en las investigaciones.

1. ‼️ Atención. Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a indentificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar. Mañana rueda de prensa 9 am.... pic.twitter.com/Adyj3frRgN — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 22, 2019

La hinchada del Medellín viene protagonizando varios hechos violentos, como el que ocurrió hace unas semanas en la calle Colombia, en los alrededores del estadio Atanasio Girardot, en Medellín, cuando se inició una batalla campal por cuenta de hinchas que se enfrentaron con cuchillos y machetes en la antesala del clásico entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional.



Los señalados de este incidente en la capital antioqueña son los integrantes de la barra del Medellín conocida como ‘Los Chatarrerox’, quienes paralizaron el tráfico por varios minutos mientras con sus machetes atacaban a otros seguidores de este equipo.



El choque entre ‘Los Chatarrerox’ dejó un saldo de 78 adultos capturados y 14 menores de edad aprehendidos, quienes fueron sancionados por estos desmanes. A los protagonistas de los desmanes se les incautaron 29 armas.



Respecto al joven que lanzó en cuchillo contra Macalister Silva, el alcalde Gutiérrez indicó que no se revelará su identidad hasta que el material se le envíe a la Fiscalía y sean ellos quienes determinen con precisión quién es el sujeto, de acuerdo con las investigaciones y se inicie el proceso jurídico.



Se conoció que la propia hinchada de Medellín fue la que señaló quién sería el responsable de este suceso; sin embargo, la Fiscalía es la entidad que aclarará la identidad del joven.



MEDELLÍN