Quién era Hernán Ospina, el padre del arquero de la Selección

Durante la noche de ayer fuentes familiares confirmaron la muerte de Hernán Ospina, conocido por ser el padre de David Ospina, arquero de la Selección Colombia, y de Daniela Ospina, jugadora de voleibol, empresaria y modelo, recordada por muchos por haber estado casada con el futbolista James Rodríguez.

La noticia enlutó al mundo deportivo del país. La Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor, el Club Atlético Nacional, entre otras instituciones y personalidades, lamentaron su fallecimiento y expresaron sus condolencias a su familia.



Aunque para muchos el nombre de Héctor Hernán Ospina Usme podría resultar poco familiar, en el departamento de Antioquia fue un reconocido promotor del deporte, recordado por su labor social. Esta pasión lo llevó a ocupar un lugar fundamental en la formación profesional de sus hijos y en la de miles de otros niños de la región, principalmente del municipio de Itagüí.



Como relató en vida, a través de varias entrevistas, Hernán Ospina fue el mentor más importante de la carrera de su hijo.



Al observar su interés en el deporte, cuando jugaba con zurullos de medias a lo largo de toda la casa, quebrando floreros y jarrones, decidió inscribirlo en la escuela de fútbol de Alexis García, donde primero comenzó como delantero y luego terminó de arquero.

"Cuando me casé y tuve a David, veía que él desde los tres años era amante a los balones. Cuando íbamos a mercar él se iba rápido a buscar los balones, le gustaban mucho, entonces me puse en la tarea de conseguirle una escuela de fútbol sin pensar que iba a lograr todo esto que se nos vino después. David tenía seis años cuando lo metimos en la escuela de Alexis García. Pero él no era arquero, a él le gustaba hacer goles y correr detrás del balón”, dijo Hernán Ospina en una entrevista a la Revista Semana.



Fue en esa escuela, según dijo, en donde su hijo David se convirtió por accidente en arquero, cuando en un partido el guardameta titular no fue y él se ofreció a reemplazarlo de forma temporal. Pese a que su posición preferida era la de delantero, los entrenadores decidieron mantenerlo en el arco al ver su destreza con los guantes.



Sin embargo, el apoyo del Hernán Ospina a su hijo no se redujo a su etapa inicial, sino que se extendió a lo largo de su carrera profesional. A pesar de la distancia, cada que culminaba uno de sus partidos, David llamaba por teléfono a su padre para contar con su consejo y soporte durante los momentos más difíciles, como cuando atravesó un adverso periodo en marzo de 2017 cuando jugaba para el Arsenal en Inglaterra.

David Ospina, arquero de la Selección Colombia

“Hoy estás en tu país, con tu selección, con tus amigos. Acá todos te quieren. Como padre y como colombiano te pido que no bajes la guardia, que sigas trabajando como siempre, teniendo claros tus deberes y tus compromisos. Los mejores porteros del mundo han sido vencidos, pero todos siempre han seguido luchando”, le escribió Hernán a su hijo, en una carta publicada por el Gol Caracol.



La familia Ospina vivió por muchos años en el barrio Santa María La Nueva, ubicada en el sector de La Unión, en el sur del municipio de Itagüí. Por muchos años, esa zona fue una de las más afectadas por la confrontación de los grupos armados que operaban en ese municipio.



En Itagüí, Hernán Ospina, jugó un papel clave para la estructuración de la Escuela Sociodeportiva del Real Madrid, una iniciativa en la que el club español apoya a los niños que se encuentran en situación de riesgo, ayudándoles a aprovechar su tiempo libre y darles la oportunidad de construir un proyecto de vida alrededor del deporte.

Carlos Andrés Trujillo, senador por el Partido Conservador, se desempeñó como alcalde de ese municipio entre 2012 y 2015, recordó que Hernán Ospina jugó un papel fundamental para la consolidación de ese programa, justo cuando James Rodríguez pasaba por el momento más brillante de su carrera.



“Cuando yo era alcalde, James estaba en España en su mejor momento. Hernán fue la persona más determinante en la llegada de la Fundación Real Madrid. En el municipio lo recordamos como un ciudadano ilustre y siempre agradeceremos su amor y compromiso por el deporte”, dijo Trujillo.



Ese programa se inició en 2012 y hasta el día de hoy ha beneficiado a cerca de 12.000 niños, que en varias ocasiones han tenido la oportunidad de viajar a Madrid para conocer a los jugadores del equipo y verlos jugar en el estadio Santiago Bernabéu.

John Fredy Hurtado Minota, coordinador General de las Escuelas Sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en Itagüí, explicó que Hernán Ospina fue fundamental para consolidar el programa en el municipio, que beneficia actualmente a 4.000 niños, siendo la escuela más grande de ese programa en todo el mundo.



“Don Hernán fue un gran líder social, un hombre dedicado al deporte, que le devolvió mucho a su comunidad lo que ella le entregó”, dijo Hurtado.



La muerte de Héctor Hernán Ospina Usme se produjo luego de varios meses luchando contra una enfermedad que lo mantuvo en los hospitales. Sus exequias se realizarán durante la tarde de hoy en la Parroquia Santa Juana de Arco, ubicada en el sector La Mota, en el suroccidente de Medellín.



