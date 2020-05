¿Quién cuida los cerros tutelares de Medellín durante esta cuarentena?

Pese a que está prohibido el ingreso a las áreas ecológicas y ambientales de Medellín, dentro de las que se encuentran los siete cerros tutelares de la ciudad, los ciudadanos aún no aprenden. Fiestas, picnics y pequeñas aglomeraciones para realizar deporte se siguen presentando en estos espacios ante la mirada atónita de los vecinos del sector, quienes se preguntan cómo es posible que esto ocurra en cuarentena.

Según los vecinos de estos pulmones verdes de la ciudad, de los cuales tres son catalogados como Áreas Protegidas, algunos ciudadanos están llegando allí aprovechando el aislamiento para hacer mal uso de estos espacios públicos.



Y es que, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, durante la cuarentena han registrado, diariamente, la presencia de cerca de 300 personas en cerros como La Asomadera, comuna 9; Tres Cruces, Comuna 16 y Picacho, que está ubicado entre la Comuna 6 y el municipio de Bello.



“Les recordamos a todas las personas que continúa prohibido el ingreso y las actividades en las área ecológicas y ambientales de Medellín. Esta es una invitación a que todos seamos corresponsables y seamos conscientes de que la cultura ciudadana y el acatamiento de cada una de estas medidas que es el primer camino para cuidarnos y cuidar a los demás”, expuso Diana María Montoya, secretaria de Medio Ambiente.

Según los vecinos de estos pulmones verdes de la ciudad, de los cuales tres son catalogados como Áreas Protegidas, algunos ciudadanos están llegando allí aprovechando el aislamiento para hacer mal uso

Además de los cerros tutelares, que aunque son siete (solo en el de Santo Domingo se pueden realizar estas actividades), también se restringieron las visitas a otras zonas ecológicas, como lo son los predios para protección de microcuencas en los corregimientos, los ecoparques de quebradas, el Morro de Moravia y la Reserva Alto de San Miguel.



Pero aún así, entre las 2:00 y las 3:00 p. m., hora en la que se puede realizar actividades deportivas en la capital antioqueña, se ven personas subiendo a los cerros, incluso en grupo. Allí también se han reportado campamentos.



Por ello, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá hace presencia en estos lugares para aplicar las sanciones correspondientes. A los infractores se les impone la famosa multa por violentar la cuarentena: deben pagar hasta 936.320 pesos.



Pero, no siempre es así. “Cuando las personas están dentro de la posibilidad de estar desplazándose dentro de las excepciones, no se les realiza comparendo, pues se encuentra dentro de la normativa, pues no hay una prohibición propiamente para no acudir a los cerros tutelares”, explicó el Brigadier General Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

Cuando las personas están dentro de la posibilidad de estar desplazándose dentro de las excepciones, no se les realiza comparendo. No hay una prohibición propiamente para no acudir a los cerros

Menciona, además, que siempre que el ciudadano esté cobijado por medidas como el pico y cédula o que se encuentre haciendo deporte en el horario y distancia permitida, sin aglomeraciones, la Policía procura es brindar un acompañamiento, pero para evitar delitos.



Precisamente, ese es otro de los temas que le preocupa a los vecinos de los cerros, pues mencionan que la criminalidad se ha disparado, aprovechando la soledad de la ciudad. Esto, sin dejar de lado que en algunas ocasiones estos espacios son ocupados por personas en situación de calle.



Margarita García, coordinadora de la Mesa Ambiental de la comuna 16 (Belén), calificó como “maluca” la inseguridad que hoy se vive en el cerro de las Tres Cruces. También recalcó que necesitan una intervención ambiental por parte de la Alcaldía.



“Siempre hemos tenido muchas problemáticas en este cerro. Ha faltado mucha intervención para la arborización y, como ya no se puede subir, hay muchas que sí suben y utilizan el espacio para delitos, que van desde el consumo de drogas, hasta el hurto”, explicó García.

Como ya no se puede subir, hay muchas que sí suben y utilizan el espacio para delitos, que van desde el consumo de drogas, hasta el hurto

Al otro lado de la ciudad, la situación no cambia mucho, o mejor dicho, está peor. Rodeado de sectores de invasión en La Iguaná, el cerro El Volador está en “caos”. Así lo señaló Nicolás Ossa, defensor de esta Área Protegida desde hace más de 20 años.



“Recuperar la seguridad en el cerro requiere presencia y personas trabajando de manera permanente, como la base militar que existía hace 20 años, que alcanzó a llevar la criminalidad a cero”, declaró Ossa.



Y es que en dicho espacio la problemática de invasión ha sido incontrolable, por lo que entre administraciones y reubicaciones a los pobladores, la situación no se ha concretado.



Inseguridad es lo que sienten sus vecinos, también porque dos hechos violentos marcaron su historia reciente: el pasado 26 de febrero una mujer fue asesinada con arma blanca en este pulmón verde y una semana antes, el 13 de febrero, un hombre fue ultimado con varios disparos en el costado sur de este cerro tutelar.

En El Volador la problemática de invasión ha sido incontrolable, por lo que entre administraciones y reubicaciones a los pobladores, la situación no se ha concretado

Pero volviendo a la problemática ambiental, quienes lo defienden piden acciones para su conservación. Este año se ha suspendido la reactivación de la Mesa de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente para avanzar en las políticas de manejo de esta Área Protegida. "Con la Mesa Ambiental de la Comuna 7 (Robledo) hemos tenido una apropiación positiva del cerro, que tiene 107 hectáreas”, expuso el cuidador de El Volador.



De hecho, este cerro es producto de un piloto de reforestación que se realizó hace 20 años con la comunidad, que es la que ha querido retomar esta idea, pero al llegar la pandemia por el coronavirus y con ella la cuarentena, no se pudo desarrollar como lo tenían previsto, para abril. Su idea es hacer un llamado a la seguridad, a la responsabilidad de la comunidad y planean reactivar la campaña, que esta vez se difundirá de manera digital.



Otra de las Áreas Protegidas no se salva de los malos comportamientos ciudadanos en la actualidad. La Asomadera (Oriente de la ciudad) ha sido foco de personas que suben a consumir estupefacientes y tradicionalmente ha sido un espacio para subir en motocicleta.

Cuidar el ambiente

Promotores ambientales de la Administración Municipal desarrollan jornadas pedagógicas y de sensibilización para recordar que el ingreso a estas áreas está prohibido y cuáles son los cuidados preventivos.



Pero no todo ha sido malo, este tiempo le dio oportunidad a la fauna para dejarse ver. “Durante esta cuarentena hemos podido evidenciar varios cambios que han beneficiado muchísimo a nuestra biodiversidad. Hemos podido avistar y registrar de varias especies de serpientes, iguanas, zarigüeyas, zorros y especies de aves que se han visto con más frecuencia gracias a los monitoreos que realiza el personal técnico”, recalcó la secretaria Montoya.



MELISSA ÁLVAREZ - MARIANA POSADA

EL TIEMPO @melissalvarez3 @mariposada18

Medellín