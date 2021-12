En el primer semestre de 2020, en plena cuarentena debido a la pandemia del covid-19 –con más del 70 por ciento de vehículos guardados y numerosas fábricas apagadas–, Medellín y el valle de Aburrá entraron en una emergencia ambiental. Las estaciones de medición de partículas contaminantes mostraban preocupantes niveles que iban del naranja al rojo. ¿Cuál era la causa?

Los parámetros para medir el estado del aire que respiran los habitantes del área metropolitana de Medellín se han basado, generalmente, en dos variables: emisiones de fuentes móviles (vehículos de combustibles fósiles) y de fuentes fijas (fábricas).

Pero un estudio de la Universidad Nacional seccional Medellín concluye que un factor no se ha estado teniendo en cuenta a la hora de realizar esa medición: Las quemas e incendios que se producen fuera del valle de Aburrá.



Según la investigación, elaborada por Juliana Uribe Castrillón, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, en los últimos años –incluso en parte de la cuarentena– el valle de Aburrá ha superado los 37 g/m3 (microgramos por metro cúbico) de PM2.5.

Estas partículas suspendidas en el aire son producidas usualmente por incendios y quemas, pueden llegar a los pulmones y causar enfermedades cardíacas y pulmonares.



"El efecto específico es que aumenta el material particulado, que es el que más incide en las enfermedades respiratorias y más genera afectaciones", afirma la investigadora.

El estudio también encontró una relación entre la calidad del aire y el aumento progresivo, entre los años 2016 y 2020, de las quemas e incendios (generalmente ocasionadas por la acción humana), no solo en Medellín, sino en algunas zonas particulares de Antioquia.

Los incendios forestales en las montañas que rodean a Medellín arrasan con la vegetación, la fauna y la flora. Foto: EL TIEMPO

La investigación determinó que mientras en 2017, (entre marzo y abril, cuando se presenta la primera alerta ambiental del año), se tuvieron 73 puntos de calor (incendios o quemas), según información satelital, para 2018, hubo 170; en 2019, se registraron 187, y, en 2020, cuando el departamento estaba en pleno encierro de cuarentena, se presentaron 646 puntos de calor.

Los registros de la Unidad de Manejo de Desastres de Antioquia (Dapard) muestran que la mayoría de emergencias por quemas fueron generadas por intervenciones del ser humano y que para febrero del año pasado se tenían reportes de más de 300 incendios que pusieron en alerta roja al departamento.

"Las quemas no están incluidas en el inventario de emisiones cuando se hace la medición de calidad del aire. El inventario de emisiones siempre se hace sobre fuentes móviles y fuentes fijas", asegura Juliana Uribe. Y agrega:



"Mi tesis demostró que sí hay una incidencia de los incendios forestales o quemas antropogénicas. Hablamos más que de quemas, de puntos de calor, porque no sabíamos qué producía esas quemas", dice Uribe y precisa que un punto de calor es el registro de una temperatura mayor a la que detecta un sensor normalmente.

Es un punto -agrega- donde puede haber una quema, que puede ser o un incendio forestal o una quema por acción del ser humano, generalmente para preparar suelos.

Pero una de las conclusiones sorpresivas de la investigación identifica que las quemas se generan especialmente en puntos de la subregión del Nordeste antioqueño, que tienen una vocación minera.



"La mayor presencia de incendios se da, generalmente, en el primer semestre del año, entre febrero y marzo, hacia el nordeste de Antioquia, en municipios como Yolombó, San Roque, Gómez Plata, Amalfi y San Rafael, entre otros, y en el caso específico del Área Metropolitana del valle de Aburrá se presentan en Medellín", asegura Uribe.

Por la acción de los vientos y corrientes de aire, las partículas de gases contaminantes producidas por las quemas son transportadas hacia la zona metropolitana del valle de Aburrá, y este fenómeno genera un efecto negativo en la calidad del aire.



Esta situación particular abrió un debate político en la ciudad, cuenta la investigadora, porque estábamos encerrados en la primera etapa de confinamiento obligatorio y presentábamos calidad del aire con índices de peligrosidad, alerta roja.

En ese momento hubo una discusión intensa entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el Sistema de Alerta Temprana del valle de Aburrá (Siata).



"Mi equipo y yo queríamos hacer una investigación desde la academia, por fuera de lo político", explica Uribe.



"Lo que hice fue analizar, a través de una trayectoria en un software de la NASA, cómo viajan esos gases hacia el área metropolitana. Hay unas corrientes de aire que los traen. Analicé varios meses del año, sobre todo en los que más se generan quemas y donde más aerosoles se genera. Y, efectivamente, en los meses de febrero, marzo, abril, o sea el primer semestre, viajan hacia esta zona", precisa.

El estudio encontró que en la subregión del Nordeste antioqueño, donde se registran más incendios, ha habido una alta deforestación, y que ese fenómeno ha aumentado a partir de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.



"Es lógico, porque sabemos que la guerrilla habitaba estas zonas de alta boscosidad y que al salir de allí la gente empezó a hacer procesos de ampliación de la frontera minera o de la frontera agrícola y ganadera. De todas maneras, este es un estudio que se tiene que profundizar", sostiene Uribe.

También afirma que la investigación, por sí sola, no puede determinar si los incendios que se registran son causados exclusivamente por la mano del hombre.



"Probablemente, sí. Probablemente sean incendios forestales que también se pueden dar por la transición de la época seca a la temporada lluviosa. Es algo que no lo puedo decir. Habría que hacer un análisis más profundo en esa zona", dice.

Límite peligroso

El estudio determinó que el valle de Aburrá superó los 37µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de PM2.5 en el aire.



"Es una cifra alta porque está catalogada según la norma. Hay una resolución (la 2254 de 2017), que establece los límites de emisiones. Lo hace por rangos, hay rangos buenos y rangos malos", dice Juliana Uribe.



Y explica: "Si se pasa de 37, es el límite máximo, y se supone que no debería pasar.

Las mediciones son diarias, es decir que la cifra que se obtiene es de la concentración diaria. Nosotros registramos mediciones diarias por encima de los 37 microgramos por metro cúbico".



La investigadora agrega que de 37 hacia abajo no es un límite tan peligroso. "Hay que tener claro que esa medición es para partículas PM2.5. ¿Y por qué es tan importante el PM2.5?, porque es la partícula que se alcanza a meter a los alvéolos. Es tan pequeña que alcanza a entrar a los pulmones y genera enfermedades graves a largo plazo", afirma.

'Educación y sensibilización'

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad que tiene a su cargo el manejo del tema ambiental en Medellín y los municipios de esta zona, informa que, actualmente, "no se tiene un estimativo de las emisiones de cada contaminante asociadas a incendios. Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se está avanzando en el entendimiento y cuantificación de las emisiones exógenas en la calidad del aire de la región", sostiene Diana María Montoya Velilla, subdirectora Ambiental de la entidad.



La funcionaria admite que, según las mediciones de la calidad del aire que se hicieron en el año 2020, varias estaciones superaron la norma diaria definida para el material particulado PM2.5.



Según Montoya, los incendios forestales pueden estar atribuidos a acciones humanas, aunque no se conoce la causa especifica del aumento de estos incendios en la región.



"Lo anterior se sustenta, en los reportes remitidos por los cuerpos de Bomberos del Valle de Aburrá, y que según su grado de afectación (severo o crítico) el Equipo Técnico de la Comisión Interinstitucional de Incendios de Cobertura Vegetal del Area Metropolitana, Corantioquia y Cornare, aplica el protocolo de Impacto Ambiental, y en el 90-95 % de los casos reportados, hay incidencia de la acción humana debido a que sus causas son intencionales o accidentales", afirma.



Y agrega que no se cuenta con estudios relacionados sobre el tema.



Montoya sostiene que la mejor estrategia para evitar las quemas provocadas por el hombre, que traen como consecuencia incendios forestales, "tienen que ver con la educación y sensibilización, para lo cual la entidad trabaja permanentemente en estos procesos mediante los proyectos sociales y los Planes Comunitarios de Gestion del Riesgo de Desastres".



Anota que "en el Código Penal los incendios son manejados como delitos con penas en prisión, lo que requiere del concurso de las autoridades judiciales".



ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

Editor de EL TIEMPO