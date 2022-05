En medio del paro armado que azota a los municipios del Bajo Cauca Antioqueño, se han reportado por lo menos cinco vehículos quemados en la vía que comunica a Medellín con la costa Atlántica.



En videos que comienzan a publicarse en redes sociales se aprecia varios vehículos en llamas en jurisdicción de los municipios de Valdivia y Caucasia.



“Los compañeros que se dirijan hacia Valdivia, no hay paso. El Ejército nos está haciendo devolver”, reportó uno de los camioneros que va por la vía.



Otro conductor reportó que: “A nosotros nos pararon en Tarazá, la Policía no nos deja pasar y estamos aquí en el peaje”.



En esta mañana del jueves hay varios municipios de esta subregión con el comercio cerrado y no hay clases en los colegios. Además ya se reportan grafitis pintados en casas y negocios alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las cuales estarían provocando esta zozobra al parecer en relatiación por la extradición de alias ‘Otoniel’.



Se trataría, aún sin información oficial, de un paro armado de por lo menos cuatro días y que incluye una amenaza a la comunidad de no movilizarse por las vías de los municipios de la región y no abrir negocios.



De otro lado, miembros del Ejército ya hacen presencia en varios municipios tratando de controlar estos hechos de violencia y de amenazas.



A esta hora de la mañana, avanza un consejo de seguridad en la Gobernación de Antioquia en la ciudad de Medellín y solo hasta la tarde se dará un balance de lo que sucede en esta subregión antioqueña, tradicionalmente azotada por el microtráfico y la violencia.



MEDELLÍN

