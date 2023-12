Quemados en Antioquia, un problema que va más allá de la pólvora

Llegó la temporada decembrina y mientras muchas familias se preparan para la llegada de regalos, reuniones y fiestas, los profesionales de la salud ya hicieron lo propio para hacerle frente a una de las épocas álgidas en cifras de quemados.



Y es que lamentablemente Antioquia históricamente ha estado en los primeros lugares en lesionados con pólvora. En los últimos tres años el departamento ha ocupado el segundo lugar a nivel nacional detrás de Nariño, y antes de eso ocupaba el primer puesto en ese penoso escalafón.

Tan solo en la temporada 2018-2019 estuvo por fuera del ‘top-3’ en una temporada que estuvo marcada por el accidente aéreo del Chapecoense en suelo antioqueño.



Cifras de la Seccional de Salud de Antioquia revelan que, en los últimos seis años se han reportado 573 quemados con pólvora, suficiente para llenar dos coches del Metro de Medellín.



Y para este 2023-2024 las cosas no pintan bien. Cifras del Instituto Nacional de Salud indican que, con corte al 20 de diciembre 63 personas resultaron quemados con pólvora en Antioquia, 16 casos más que Bogotá, que ocupa el segundo lugar.



Tanto el comercio como el uso de pólvora en todo el departamento está prohibido. Denuncie estas actividades en la línea 123. Foto: iStock

Por su parte, la sala de quemados del San Vicente Fundación, la única que hay en Medellín, indicó que ya tiene una sobreocupación en las 25 camas para atender a este tipo de pacientes.



Sin embargo, llama la atención que esta situación no solo ocurre en diciembre y sorprende aún más que los quemados con pólvora son una minoría en el número de heridos por quemaduras en la ciudad.



“Podemos estimar que seis de cada diez casos de personas lesionadas por quemaduras, que requieren atención hospitalaria, corresponden a la manipulación de líquidos o fluidos. Cabe destacar que los casos por uso indebido de pólvora no son tan frecuentes, pero cuando se presentan, sus consecuencias pueden ser mayores, comprometiendo tejidos y en algunas situaciones traumatismos serios como amputaciones”, afirmó el doctor Hidalgo Vélez, cirujano plástico del Hospital San Vicente Fundación.



De otro lado, Liliana María Arango, fisioterapeuta del mismo Hospital, contó que en 2022 un total de 1.614 personas fueron atendidas por quemaduras, de las cuales 526 eran menores de 15 años.



Menores de edad quemados Foto: Archivo EL TIEMPO

De ese total, tan solo 19 casos fueron correspondientes a quemaduras con pirotecnia, mientras que 783 fueron por líquidos calientes, siendo esta la principal causa en los pacientes que ingresan por quemaduras.



“Para nosotros diciembre sí es una época de alerta, pero la sobreocupación se da durante todo el año. Es un mito que en fin de año es donde más quemados hay, pero en realidad estamos teniendo una alta ocupación en camas de adultos durante todo el año y en la unidad de quemados infantil también es una ocupación constante, especialmente en las épocas de vacaciones”, expresó la experta.



La fisioterapeuta, que lleva 12 años atendiendo todo tipo de pacientes con quemaduras, expresó que es una realidad que, en lugar de disminuir, sigue creciendo.



“Este año hemos visualizado que hay una mayor ocupación, por eso ha sido necesario ampliar la unidad de quemados de adultos y la idea es pasar de 17 camas para adultos y 15 para niños a 24 o 25 camas para adultos”, contó Arango.



Con corte a octubre de este año, en este hospital han atendido 451 casos de quemados en personas menores de 15 años y 933 casos de personas mayores de 15 años. Más del 80 por ciento de las urgencias han requerido hospitalización.



Para nosotros diciembre sí es una época de alerta, pero la sobreocupación se da durante todo el año FACEBOOK

TWITTER

Para la fisioterapeuta, no se puede hablar de accidentes debido a que en la gran mayoría de casos, son hechos que se pudieron haber evitado.



“La mayoría de casos en niños ocurren dentro de la casa y son situaciones prevenibles, como no cocinar mientras se tiene cargado al niño, no dejar líquidos calientes a su alcance, utilizar las parrillas de atrás cuando se cocina o no tomar bebidas calientes con un bebé en brazos. Son situaciones por las que consultan mucho”, contó la galena.



Para ella, es muy complejo realizar acciones para evitar estas altas cifras debido a la cultura colombiana, que es más de “actuar después de…” que “antes de”, por lo que se ha sido insistente en que se debe hacer mayor difusión de la problemática de quemaduras más allá de la época decembrina y más allá de la pólvora.

Una práctica arraigada en el territorio





En Santander hay 8 municipios que no han emitido decreto relacionado con el uso de la pólvora. Foto: Óscar Berrocal

¿Pero por qué Antioquia tiene esa costumbre de celebrar con pólvora? ¿cultura? ¿tradición? Y además ¿por qué no se ha podido erradicar esa práctica que está prohibida?



Max Yuri Gil Ramírez, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, opinó que la quema de pólvora en Antioquia es una celebración acostumbrada en las fiestas patronales de algunos municipios.



“Pero, hace aproximadamente 20 años los paramilitares hicieron una fiesta de celebración en los barrios populares y fue que se instauró la práctica de recibir diciembre con pólvora, en lo que se conoce como la Alborada. También está asociado a un tema de celebración por ejemplo del triunfo de equipos de fútbol y, también algunas estructuras criminales suelen celebrar triunfos o la muerte de algún rival con pirotecnia. Pero en Antioquia siempre se ha celebrado con pólvora”, expresó Gil.



Agregó que esta se volvió una práctica generalizada en toda la ciudad por lo que no se le puede atribuir a un segmento específico.



En su opinión, esta práctica no se ha podido erradicar porque pasa por algo cultural que no ha tenido la suficiente fuerza por parte de las autoridades para hacer campañas culturales efectivas para cambiar ese imaginario.



Entre celebración, incendios y quemados se vivió la jornada de la alborada en Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez ETCE / Pantallazos de videos de redes sociales

Indicó, además, que en la cultura paisa influye la concepción que se tiene sobre lo que es una fiesta, que se asocia con el ruido, la bulla y algo de ostentación.



“Comprar pólvora detonante de la mayor capacidad de aturdimiento se asocia con capacidad adquisitiva, aunque la pólvora de luz es más costosa, en el imaginario se considera una bobada porque no hace bulla y no llama la atención. Creo que también hay un contexto simbólico en una sociedad como la paisa, donde la violencia ha ocupado los niveles que ha ocupado, de un reemplazo del estallido de las bombas o el estallido de la bala, creo que puede haber algo de eso. De allí esa expresión muy común en Antioquia de decir ‘¿eso fue pólvora o bala?’, que parece broma, pero tiene su trasfondo”, opinó el docente.

¿Estrategias equivocadas?

Reporte de lesionados por pólvora en #Antioquia.



📊 Nuevos casos hoy: 2



📍 Medellín: 1

📍 Turbo: 1

😕 Total de lesionados en diciembre: 61.#MejorSinPólvora💚 pic.twitter.com/iAiPxkYX8V — Secretaría Seccional de Salud de Antioquia (@SaludAntioquia) December 18, 2023

Y aunque la Alcaldía y otras autoridades han intentado hacer campañas preventivas y la Policía intentar hacer incautaciones y también labores pedagógicas, esta práctica parece ser imposible de erradicar.



Para Gil, tanto la política cultural como de represión que se hace en la ciudad y el departamento ha sido “un fracaso” e indicó que un enfoque de choque tampoco serviría de mucho, por lo que opinó que la persecución a quienes queman pólvora no es efectiva.



En #Barbosa el grupo de gestores comunitarios, están llevando a cabo celebración de la novena de aguinaldo.



Brindando recomendaciones de seguridad y prevención a los niños, niñas, adolescentes y padres de familia relacionadas con el NO uso de pólvora y los riesgos de manipularla pic.twitter.com/aE7G1c8hp6 — Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (@PoliciaMedellin) December 18, 2023

“Llegar a un barrio en la noche a incautar pólvora es una asonada fija por parte de las personas, por eso creo que el eje tiene que ser la cultura, el cambio cultural, y ese no ha sido el fuerte de las campañas en los últimos años”, opinó el experto.



Una opinión similar tienen en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Una fuente de esta institución, que prefirió omitir su nombre, indicó que las patrullas por lo general evitan llegar a lugares donde hay una gran aglomeración de personas quemando pólvora e ingiriendo licor, precisamente para evitar que la situación escale a una asonada o una batalla campal.



Por el contrario, los operativos de incautación y control se realizan en horas de la mañana para evitar que sea utilizada en las noches.

Llegar a un barrio en la noche a incautar pólvora es una asonada fija por parte de las personas FACEBOOK

TWITTER

De hecho, en la presentación del Plan Navidad de la Policía para este mes, el Brigadier General Rosemberg Novoa Piñeros, comandante Policía Metropolitana, se refirió al tema de pólvora no desde un punto de vista operativo, sino preventivo.



“Las actividades de prevención son también de suma importancia para esta temporada, por esto se realizarán campañas contra el uso de la pólvora, caravanas navideñas, perifoneo con recomendaciones de seguridad en parques, centros comerciales, bares y discotecas, campañas de prevención en entidades bancarias y bici patrullajes nocturnos”, manifestó el uniformado.



Desde los balcones de los edificios tiraron pólvora en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Para el historiador de la UdeA, es muy complejo erradicar esta costumbre en el departamento por las dinámicas que convivencia que se están viendo en los barrios.



“Las reglas básicas de la convivencia se han deteriorado mucho y se volvió muy ‘a la verraca’. Uno de los indicadores es el crecimiento de los homicidios por razones de convivencia en Medellín, pero también en peleas por el uso del espacio público. Creo que como sociedad tenemos un problema muy grave de convivencia ciudadana basada en el respeto a los demás y en el acatamiento de unas normas básicas para que podamos vivir juntos”, expresó el docente.

Errores tras una quemadura



Aclaró Arango que en esta unidad generalmente se atienden casos de quemaduras de segundo superficial en adelante, por lo que la cifra de este tipo de incidentes es mucho mayor de las entregadas. A esto se suma que, en su miedo por ser juzgados no llevan a la persona herida para que sea atendida y, por el contrario, intentan atenderlos en casa, lo que es algo peor.



“Este tipo de lesiones suele categorizarse por su nivel de profundidad o complejidad; las de primer grado afectan la capa externa de la piel, las de segundo grado la capa externa y subyacente de la piel y las de tercer grado comprometen las capas profundas de la piel. Todos los tipos de quemaduras tienen particularidades y variaciones en la temperatura”, agregó el doctor Vélez.

Facebook Twitter Linkedin

18 heridos son menores de edad quienes siguen siendo los más afectados con un 72 por ciento. Foto: Archivo EL TIEMPO

Explicó el galeno que, por ejemplo, el agua puede alcanzar los 100 grados centígrados, el aceite 700 grados centígrados y las explosiones de pólvora pueden superar los 1.000 grados centígrados.



“En el caso de los explosivos, normalmente se producen ondas con la capacidad de destruir tejidos, tendones, nervios y huesos, haciendo que la estabilización y recuperación del paciente sea más prolongada”, agregó el cirujano plástico.



Cuando una lesión de este tipo ocurre, los expertos del San Vicente Fundación indican que el peor error que cometen las personas es recurrir a remedios caseros, los cuales generan mayor tipo de infección.



“Suelen utilizar crema dental, cebolla rallada, penca sábila, clara de huevo o tomate. Esas son las cosas que la gente hace y la sensación que la persona recibe es frescura, es decir, le baja la sensación de ardor, pero es el principal foco de infección porque no hay una piel que esté protegiendo”, explicó la fisioterapeuta.



Lo que se debe hacer, explicó la mujer, es dejar la zona quemada bajo el chorro de agua corriente -no agua hervida ni agua caliente-, agua corriente para que pueda haber un choque térmico y se pueda disminuir la temperatura que está generando lesiones.

