Quejas por listas de útiles escolares en Medellín, pocas pero variadas

En lo que va de este año han sido registradas cinco quejas por útiles escolares y uniformes en la ciudad.



De acuerdo con Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación del municipio, se trata de “un balance muy positivo porque ha servido toda la difusión que les hemos dado a los padres de familia y a los colegios sobre la necesidad de ser prudentes con las listas escolares y que deben ser aprobados por los consejos directivos y los gobiernos escolares”.

En cuanto a útiles escolares, se han presentado dos casos. En el primero de ellos, una madre se lamentó por el alto costo de los libros que le pidieron a su hijo en un colegio privado. Entre tanto, el otro caso ocurrió en un colegio público en el cual, según la denuncia, hubo una cantidad excesiva en los materiales que pidió la institución en su lista.



“Con estas quejas, estamos haciendo las investigaciones de los casos y se les está dando respuestas a los padres de familia”, precisó el Secretario, quien recordó que si por alguna situación los acudientes no pueden comprar los libros exigidos, “no se les puede negar a los niños el derecho a la educación y a participar de las clases”.



Los otros tres casos de quejas registrados están relacionados con el uso de los uniformes. Esta vez, las denuncias corresponden al mismo número de instituciones educativas oficiales.

La primera de ellas es la de un padre de familia que no está de acuerdo con el cambio de uniforme de la institución educativa porque hacía tres años ya se había hecho otro. Según Patiño, si se realizó dicho cambio, incluso pasando por la aprobación del consejo escolar y el consejo directivo y si un padre de familia no tiene para comprar el vestuario, no se les debe impedir el ingreso a los estudiantes y estos pueden ir a clase sin problema alguno.



El segundo de los casos fue por un llamado de atención a un niño, debido a que no lucía el uniforme completo. Y la tercera queja fue por la inconformidad a raíz de la exigencia del llamado buzo de promoción, que es muy común en el grado 11.



“La respuesta a esto es muy clara: no es obligatorio tener chaqueta de 11 y el chico que no quiera o la mamá que no desee o no pueda, simplemente usa el uniforme de diario normal”, precisó el secretario Patiño.

El funcionario explicó que todos los casos se están evaluando con las instituciones implicadas para revisar y tomar acciones al respecto.



A la fecha van 299.000 estudiantes matriculados en el sector oficial, es decir 10.000 más que en el mismo periodo del año pasado. Es decir que se ha copado el 95 por ciento de los cupos totales disponibles en Medellín.



“Esto significa que vamos a tener una matrícula mucho mejor que el año anterior que fue más o menos, en el sector oficial, de 305.000 estudiantes”, dijo el Secretario de Educación municipal.



De otro lado, hay alrededor de 54.000 alumnos en las instituciones privadas.

De otro lado, La alcaldía de Medellín recordó que los padres de familia se pueden quejar de los abusos en los útiles escolares y en los uniformes en la línea 4444144.



MEDELLÍN