¿Qué tanto sirven las capturas en Medellín?

Cayó uno de los más buscados. Capturan a quien controlaba el 70 por ciento del crimen en Medellín. Arrestan al hombre de confianza de equis o ye cabecilla. Detienen a quien ordenó los ataques a los conductores de buses.



Estos han sido algunos de los titulares en materia de seguridad que se han visto en Medellín, especialmente en los últimos meses.

Reiterativas también han sido las palabras del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cada vez que hay una captura: “Van a seguir cayendo”.



Según él, en los dos años y medio de su mandato, han sido capturados 117 cabecillas y más de 2.600 integrantes de las 98 estructuras criminales que tienen identificadas en la capital antioqueña.De los ocho más buscados de la comuna 13 han sido capturados cuatro (‘Juancito’, ‘Jota’, ‘Igor’ y ‘Tabaco’). En lo referente al ‘Grupo Colegiado de la Oficina’, las autoridades han arrestado a 12 de los 20 integrantes que lo conforman.

¿Pero qué tanto funciona esta estrategia para mejorar la seguridad en la ciudad? Según Gutiérrez, estos golpes operacionales han tenido impacto. “Hace un mes y medio, el incremento en los homicidios era superior al 30 por ciento, ahora vamos por el 15. Y esperamos que siga disminuyendo”, manifestó.



En el registro del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) el número de homicidios se incrementó 15 por ciento en comparación con el año pasado. (397 contra 348).



Un analista del conflicto de la ciudad, que prefirió omitir su nombre, opinó que la disminución en los homicidios no son únicamente por las capturas.



“Hay una sofisticación del crimen, ya no son los mismos de antes, pues también se dedican a negocios más rentables que la pura violencia. Por eso no les conviene que los barrios tengan niveles de violencia tan altos, porque es malo para los negocios. Esta es una de las razones por las cuales han bajado los homicidios”, dijo.

Agregó que, aunque no son suficientes, las capturas que se han hecho en Medellín sí son importantes. “Lo que la ciudadanía debe entender es que los efectos de estas capturas se van a ver a largo plazo”, indicó.



Sobre los golpes a los cabecillas, explicó que no todos tienen el estatus tan alto como en algunas ocasiones lo hacen ver las autoridades. “Hay algunas capturas que sí son importantes y son un golpe duro para las estructuras criminales. Pero hay otros casos en los que las autoridades exageran la importancia del capturado y lo hacen ver como si fuera más de lo que en realidad es”, manifestó.



Asimismo, opinó que se debe empezar una etapa de negociación y comenzar un proceso de sometimiento con todas estas bandas, que aunque quedarán algunas por fuera, pueden mejorar la situación actual.

Que buen trabajo vienen realizando los Fiscales de la Dirección de Crimen Organizado de Medellín en menos de ocho días se han capturados tres cabecillas alias Jota Comuna 13, alias Richard Odin la Terraza y alias Grande vocero del Cuerpo Colegiado de la Oficina pic.twitter.com/DRA3XHv9NK — Claudia Carrasquilla (@clacarras1966) 16 de agosto de 2018

Al respecto, Gerardo Pérez, integrante del colectivo No Matarás, indicó que la ciudad está pagando un costo muy alto en materia de asesinatos y que muchas de las víctimas son personas muy jóvenes.



“El número de muertes es demasiado alto, la ciudad venía, entre 2009 y 2015, reduciendo homicidios. Después empezaron a subir, desde 2016 para acá. Y que hoy tengamos casi 100 homicidios más que en 2015 quiere decir que hay algo que no funciona bien”, agregó.



Para él, también es necesario que las autoridades expliquen por qué si hay tantas capturas de cabecillas tan importantes siguen siendo altos los índices de delitos como extorsiones, tráfico de estupefacientes, hostigamiento a las comunidades y hurtos.



Dijo que también es preocupante que muchas de las capturas y los homicidios son de jóvenes de las comunas, lo que podría ser indicio de que no están teniendo verdaderas oportunidades que les permitan encontrar un camino diferente a la violencia y la ilegalidad.

Los que ya cayeron y los que hay en la mira

Desde el pasado primero de mayo, con la entrega de alias ‘Juancito’, se dio a conocer el cartel de los más buscados en la comuna 13, de los que ya capturaron a la mitad.



“Faltan alias ‘Toco’ y alias ‘Machete’. Y van a caer. Les digo a ellos que es mejor que se entreguen ya, porque igual van a caer y es peor cuando los capturemos, porque se les van a imputar muchos más delitos. Nosotros estamos acá para cuidar a nuestra gente, quien se meta con nuestras comunidades le va mal, vamos a perseguirlos uno a uno. No hay un solo criminal en esta ciudad o el país que esté por encima del Estado”, manifestó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

En una semana, las autoridades realizaron tres importantes capturas: el jueves 9 de agosto a alias ‘Jota’, presunto cabecilla de la estructura criminal el ‘Coco’ y sindicado de obtener más de 2.500 millones de pesos por cuenta del cobro de extorsiones a cerca de 130 buses en la comuna 13.



Dos días después, fue capturado Jhon Ricardo Palacio, alias ‘Rayo’ o ‘Richard’, presunto líder de la ‘Terraza’ y quien según el alcalde Gutiérrez, es la persona de confianza de alias ‘Pesebre’ y alias ‘Douglas’, quienes le habrían dado la orden de seguir delinquiendo en la ciudad y de generar la guerra con otras estructuras criminales encargadas de todos los negocios de rentas ilegales.



La más reciente captura se dio el pasado miércoles. Se trató de un alto cabecilla del ‘Grupo Colegiado de la Oficina’, Mauricio Alberto Uribe Tabares, alias el ‘Grande’, acusado de controlar 6 de las 10 Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odín).



El próximo objetivo de alto valor de esta organización, que tienen en la mira las autoridades, es ‘Pichi Belén’.



