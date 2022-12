A las 7:45 de la mañana de este miércoles, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ofertó energía de las unidades degeneración 1 y 2 de Hidroituango , bajo la modalidad de prueba, al Sistema Interconectado Nacional.



Con este procedimiento, las máquinas quedaron matriculadas en el sistema y la empresa surtió todos los requisitos legales para la entrada en operación comercial del megaproyecto de ingeniería más importante del país en los últimos años.

“Nos tocaba demostrar que es un proyecto nuevo que tiene la capacidad de entregar energía al sistema. No salimos a vender energía, la ofertamos para mostrar que estamos en capacidad de hacerlo”, explicó Jorge Carrillo, gerente general de EPM.



XM, firma operadora del sistema, certificó la información enviada por EPM y dijo que la entrada en operación de las dos unidades de generación representa un aumento del 3,2 por ciento en la capacidad efectiva neta del país.

Otra preocupación es el estado del vertedero, que no está hecho para el paso continuo de agua. Foto: Grupo EPM

La Creg no nos pedía una operación continua comercial, nos pedía la disponibilidad de energía FACEBOOK

“Hidroituango ya cumplió las condiciones que desde el punto de vista técnico se requieren y que están definidas en la regulación para entrar a conectarse al sistema.

Esto significa que, como proyecto, el país lo tiene a disposición porque se encuentra conectado al sistema”, confirmó Maria Nohemí Arboleda, gerente de XM, en medio de un evento en Medellín.



De esta manera, EPM alcanzó a cumplir con las obligaciones de energía en firme que adquirió con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) a través de subastas en 2012 y 2019 y que tenían como plazo límite este 30 de noviembre.



Además, esto significa que no se hará efectiva la garantía bancaria por 207 millones de dólares ni dejará de recibir ingresos por la venta de energía, estimados en 64,8 millones de dólares anuales.



“La Creg no nos pedía una operación continua comercial, nos pedía la disponibilidad de energía. No necesita que estemos enviando energía al mercado, sino que haya energía y para eso teníamos que probar que teníamos las unidades y que son capaces de sincronizarse y generar potencia”, señaló, por su parte, el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Jorge Carrillo, entregaron detalles sobre este hito. Foto: EPM

Faltan las evacuaciones

EPM aclaró que a pesar de que ya tiene todas las condiciones necesarias para la operación comercial, Hidroituango no generará energía de manera constante hasta que se surtan las evacuaciones en las comunidades aguas abajo.



Tanto Quintero como Carrillo enfatizaron en que no se ha realizado la prueba de rechazo de carga a máxima potencia, para la cual se adelantarán las evacuaciones en sectores de Ituango, Briceño, Valdivia y Tarazá, en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia.



“Nos falta la prueba de máxima potencia que es la más exigente”, añadió Carrillo.

Sobre este procedimiento, William Giraldo, vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM, entregó detalles.



“Vamos a exigirles a las máquinas que, después de que estén en su máxima potencia (290 megavatios), frenen en seco para ver cómo reaccionan y exigirlas en todas sus capacidades”, comentó Giraldo.



Sin embargo, está pendiente por definir la fecha para dicho proceso.

El corregimiento de Puerto Valdivia es el primer caserío aguas abajo de Hidroituango. Es la principal población que deberá ser evacuada. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Las evacuaciones están definidas para cuando se hagan las pruebas de rechazo, esa prueba deberá ser previamente informada por EPM. Y EPM, la Gobernación de Antioquia, las alcaldías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo avanzaremos en lo relativo a la preparación y la evacuación”, aseguró el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.



El gerente Carrillo explicó que las condiciones se han concertado con las comunidades y los consejos municipales de gestión del riesgo y que la definición de la fecha dependía, en gran medida, del hito alcanzado este miércoles. “Lo que vamos a decirles a los alcaldes es que nosotros estamos listos y que nos digan qué día la quieren hacer. Esperamos que eso ocurra en máximo una semana”, aseveró.



Una vez se evacúe a la población aguas abajo y se realice la última prueba, Hidroituango podrá empezar a generar energía de forma constante.



El gerente también reiteró que, hasta el momento, todas las pruebas y procedimientos realizados en Hidroituango son positivos. “No tenemos una sola alerta, vibración, oscilación por fuera del rango. Esto para dar un mensaje tranquilizador”, dijo Carrillo.



Por su parte, el gobernador Gaviria celebró el nuevo hito alcanzado por EPM. “Yo creo que todos los pasos que se den para que Hidroituango entre a operar de forma segura son benéficos para Antioquia, Medellín y EPM”.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @SEBASCARVAJAL28