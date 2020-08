¿Qué quiere decir que Antioquia pasó de alerta roja a naranja en UCI?

Tal y como lo había anunciado el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, ya emitió el decreto por medio del cual el departamento pasa de alerta roja por ocupación de las camas UCI a alerta naranja.

"Este es un paso más, y eso facilita precisamente ese proceso de reactivación, aunque vemos en las cifras que Medellín tiene una ocupación del 81,5 por ciento de las UCI, pero el conjunto de camas de Antioquia estamos en el 72,3 y sobre el conjunto de facultades del departamento emitimos este decreto", explicó Suárez.



Palabras más, palabras menos, lo que quiere decir es que durante tres días seguidos, el departamento logró mantenerse por debajo del 75 por ciento de la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, en momentos en el que el covid-19 no ha desaparecido.



Esto permitirá, por ahora, dar vía libre para que se abran otros servicios de salud, sobre todo los que tienen que ver con la consulta externa.



"La Secretaría de Salud del departamento está preparando una circular que permite también la apertura de algunos servicios ambulatorios porque entendemos que el sector salud salud tiene una grave crisis. Los servicios de consulta externa de oftalmología, algunos de esos servicios", explicó.

Cabe mencionar que el cambiar esa alerta no quiere decir que no se declare de nuevo la roja, como explicó el gobernador, quien fue enfático en que el covid les ha enseñado que las decisiones no se pueden tomar para más de dos semanas.



Los casos activos, por ejemplo, eran 9.231 hasta ese día, motivo por el que el gobernador señaló que la apertura económica podría sacarnos factura. Este escenario podría volver a llevar a declarar la alerta roja, según sea la cantidad de casos.



En especial ante esa apertura total que anunció el alcalde Daniel Quintero en Medellín, señaló que de cualquier modo, el llamado es a la prudencia y gradualidad, con medición, control y seguimiento a las cifras.



"En principio lo que nosotros estamos observando es que estas cifras favorables van a seguir observándose por lo menos una semana más, pero la segunda semana de septiembre vamos a comenzar a ver las consecuencias de una decisión de una apertura digamos mayor", explicó Suárez, quien también es epidemiólogo.

Precisiones del decreto

De acuerdo con el artículo 3 del decreto, la distribución y ocupación de las UCI seguirá estando centralizado. ¿Cómo? A través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que continuará ejerciento el control de la oferta y disponibilidad de Unidades de Cuidad Intensivo e Intermedio, tanto de las IPS públicas como las privadas del departamento.



Además, se espera que en la circular de la Secretaría Seccional de Salud se establezcan los parámetros para estas entidades, de modo que dicte una ruta para abrir los servicios que estaban frenados por el covid.



Otra precisión importante es que, ante este contexto, el departamento de Antioquia volvería decretar alerta roja solo sí supera la ocupación en un 80 por ciento por tres días, no en 75 por ciento como era anteriormente.



La justificación es por "el aumento de la capacidad instalada en la red de salud pública y privada del departamento", dice el documento.



MEDELLÍN