Lo ocurrido con el avión de Latam LA4292 que viajaba en la tarde del martes de Medellín a Cartagena se generó por esa pérdida de la rueda delantera, clave para aterrizar.



Según la información oficial proporcionada por la aerolínea, durante el despegue el comandante percibió un problema en la rueda del tren de nariz el cual fue confirmado por la torre de control. A los 20 minutos de estar en el aire, el piloto pidió aterrizar de emergencia a la torre de control del José María Córdova.



(Le puede interesar: ‘Era el fin de nuestras vidas’: pasajero del vuelo de Rionegro a Cartagena)

De acuerdo con Samuel Cadavid, docente del programa de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia, ese daño en una de las ruedas incapacitó al avión para volver a aterrizar en condiciones normales.



“Las causas del por qué perdió la rueda es lo que no me atrevería a decir y nada debería hacerlo hasta que no salga la investigación, pero se puede dar por muchos temas de mantenimiento, alguna falla en muñones, en tornillos, en tuercas, en muchos de los puntos a ese tren de la nariz del avión”, explicó.



Lo que sí quedó claro para Cadavid es que la maniobra del piloto salvó vidas. “Estuvo perfecta. Eso es algo que uno ve escrito o que sucede cada 20 años”, dijo.



“Felicitaciones porque aplicó los entrenamientos y evitó que pasara a mayores porque lo que más preocupa en ese tipo de situaciones con esa falla del tren de nariz es que cuando la aeronave esté aterrizando nuevamente por la falla, ese bracito colapse, que no soporte esas cargas del aterrizaje y se vaya de frente y tenga una frenada caótica”, agregó.



(También puede leer: La tensa conversación entre el piloto y la torre de control en Rionegro)

Facebook Twitter Linkedin

El aeropuerto está en operación pero aún hay vuelos retrasados y largas filas. Foto: Jaiver Nieto

La estrategia de pasar a algunos pasajeros hacia la parte de atrás del avión para hacer contrapeso también fue adecuada porque el problema estaba en la llanta delantera y había probabilidad de aterrizar de nariz.



“La idea del piloto es aterrizar con el tren principal que son las dos ruedas en la mitad y sostenerlo el mayor tiempo posible para que la aeronave empiece a bajar la velocidad y cuando el delantero toque la pista hay pedido bastante velocidad y eso permitió mantener la nariz levantada”, detalló el docente.



(Le sugerimos leer: Lo que viene para el avión de Latam tras emergencia en Rionegro)



Precisamente esa afectación del tren delantero fue lo que demoró que se removiera el avión en la pista del aeropuerto y que generó el cierre y el colapso en los vuelos.



“Normalmente los aviones se remolcan por el tren de aterrizaje delantero, ahí es donde se hacen las conexiones para poderlos mover cuando no se prenden por los motores. Como este avión llega con afectación en el tren delantero, no hay forma alguna de conectar a un remolcador o a algo. Entonces lo que tiene que hacer el administrador del aeropuerto es solicitar el apoyo de una grúa”, explicó.



Por ahora, se espera los avances y los resultados de las investigaciones por parte de la Aeronáutica Civil y Latam Airlines.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Asesinaron al gobernador indígena Sarcelino Lana, en Chocó



-Decretan la alerta naranja en Ibagué tras más de 100 emergencias invernales



-Pandilla lleva meses atracando estudiantes dentro de colegio en Sincelejo