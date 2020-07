¿Qué pasa entre el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia?

Si algo había mostrado Antioquia en el manejo de la pandemia era unión a la hora de tomar decisiones.



Es por lo anterior que causó sorpresa la controversia entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el gobernador (e) Luis Fernando Suárez sobre la cuarentena para el fin de semana del 24 al 26 de julio.

Suárez anunció en redes sociales que no emitiría un decreto para la cuarentena 4x3, a pesar de que el alcalde ya había anunciado que le implementaría.



“Estamos realizando los análisis, las proyecciones y el estudio de los escenarios para la nueva “normalidad”. Seguiremos buscando el equilibrio entre reactivación económica y la contención de la pandemia, con el aval del Gobierno Nacional y de la mano de los alcaldes”, dijo el mandatario encargado del departamento.



Ante, esto, el alcalde Quintero rechazó no solo la medida, sino también la manera como fue informada, pues aseguró que a él no lo llamaron.



Le puede interesar: ¡Atención, Medellín! Así seguirá la cuarentena estricta en la ciudad

Ese tipo de medidas (la tomada por el gobernador encargado) no se comunican por Twitter, eso implica una llamada al alcalde de la capital FACEBOOK

TWITTER

“Creo que es un error y ojalá se corrija rápido (…) Aquí hay que tomar decisiones difíciles y que no son muy queridas por los empresarios, pero son medidas que hay que tomar. Ese tipo de medidas (la tomada por el gobernador encargado) no se comunican por Twitter, eso implica una llamada al alcalde de la capital para informarle. Yo sí voy a llamarlo porque yo sé que el gobernador (Aníbal Gaviria) no haría eso en medio una pandemia”, manifestó Quintero.



Posteriormente, y también vía Twitter, el alcalde de Medellín dio a conocer que en efecto se comunicó con el gobernador (e) Suárez y se acordó que cada municipio tomará las medidas necesarias para enfrentar el pico de la pandemia.

Me he reunido con el señor Gobernador para continuar con trabajo conjunto que ha dado tan buenos resultados. Acordamos que cada municipio tomará las medidas necesarias para enfrentar el pico de la pandemia. Juntos somos más fuertes. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 22, 2020

Para Néstor Julián Restrepo, coordinador de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit, hay una presión de las fuerzas económicas de la región por no seguir cerrando el comercio los fines de semana.



“Aunque hay una presión muy fuerte de los empresarios, creo que hay un componente que hay que analizar y es el vacío que hay entre los poderes que hay entre los mandatarios departamentales y municipales. La constitución del 91 le dio poder al alcalde para tomar decisiones en su territorio, dejando al gobernador en una posición de incertidumbre ante su papel para tomar dichas decisiones, lo que deriva en estos choques de poderes”, opinó el experto.



Agregó el docente, que hace falta una coordinación entre ambos administradores, siendo el gobernador una persona que apoye y dé línea para solucionar el problema en todo el territorio, y que los alcaldes tomen al unísono una decisión en torno a una problemática, que es la pandemia.



Por otra parte, Rubén Benjumea, periodista y analista político, opinó que la situación que se vio entre ambos mandatarios, dejó en claro que no hay una buena comunicación.



De igual forma, aseguró que hay grupos que apoyaron a la candidatura de Gaviria que están inconformes con la participación que han tenido dentro del gobierno y ahora están atacando a Suárez.

Eso evidencia que la comunicación Suárez - Gaviria está casi rota FACEBOOK

TWITTER

"Carlos Andrés Pérez, quien fue asesor y estratega de la campaña de Aníbal Gaviria emitió un video por redes sociales en el que critica las decisiones de Suárez, específicamente en lo referente a la transformación de la Fábrica de Licores de Antioquia y dice que 'no podemos apoyar las decisiones de un gobernador nombrado desde Bogotá'. Eso evidencia que la comunicación Suárez - Gaviria está casi rota", contó Benjumea.



Precisamente, en el video del que hace referencia Benjumea, Carlos Andrés Pérez expresó que el gobernador (e) Suárez y el gobernador suspendido, Aníbal Gaviria, "solo han hablado dos veces".



Agregó el analista político, que las diferencias que ahora tiene con el alcalde de Medellín son una muestra de los problemas que se le vienen al establecimiento departamental. Agregó el analista que en algunos círculos ya se está hablando de revocatoria de mandato y poder generar elecciones atípicas.



"A ojos de la opinión pública, lo que está pasando ahora entre Quintero y Suárez es un reflejo de la crisis del gobierno de Aníbal Gaviria. Porque si al gran líder de la región lo suspenden por estar comprometido en un caso de corrupción, eso genera una repercusión", puntualizó Benjumea.

MEDELLÍN