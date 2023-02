En zona rural de Ciudad Bolívar, Suroeste antioqueño, fue rescatada una cría de puma concolor que en las últimas horas, tras finalizado su proceso de recuperación y adaptación en el Hogar de Paso de Corantioquia, fue trasladado al Bioparque Wakatá de la Fundación Parque Jaime Duque en Cundinamarca.

La llegada de felino al lugar, contó Sarita Suárez Aristizábal, médica veterinaria del convenio entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y la Universidad CES, se dio después de recibir un reporte de la Unidad Agroambiental del municipio donde informaban la presencia de animal sin su madre, así como el haber estado cazando varias gallinas de la zona.



“Al indagar por la madre nos reportaron que no había sido avistada, por este motivo y además porque era una zona muy intervenida con cultivos y viviendas, se decidió que el animal debía ser trasladado al Hogar de Paso para continuar con su proceso de crianza”, manifestó la veterinaria.



En la valoración inicial realizada por los profesionales en fauna silvestre, se encontró que el cachorro de aproximadamente tres meses presentaba deshidratación leve y buena condición corporal, lo que indicaba que estaba sin su progenitora hacía poco tiempo.

El cachorro lo encontraron en zona rural de Ciudad Bolívar. Foto: Cortesía Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Después de pasar tres meses en el Hogar de Paso, el cachorro subió de 4.5 a 11 kilogramos, lo que mostró una correcta curva de crecimiento, pero como no pudo contar con el cuidado y las enseñanzas de su progenitora, no logró desarrollar las habilidades para sobrevivir en su entorno natural, tales como cazar, identificar presas y amenazas, se entonces trasladarlo a la Reserva Natural Bioparque Wakatá de la Fundación Parque Jaime Duque en Cundinamarca.



Róbinsson del Río Mejía, biólogo del convenio, recordó que cada vez que un cuidadano encuentre un cachorro de estos, no manipularlo y reportarlo de inmediato a la autoridad ambiental, “quienes puedan hacer los monitoreos adecuados de estos cachorros, ya que es muy probable que su madre esté cerca y se puedan reencontrar”.



En el Bioparque Wakatá viven los animales silvestres que en su mayoría han sido rescatados por las autoridades ambientales, víctimas del tráfico y la tenencia ilegal.



MEDELLÍN

