Autoridades departamentales y locales esperaban que más de 3.500 personas del corregimiento de Puerto Valdivia (Valdivia) y El Doce (Tarazá), en el Norte y Bajo Cauca antioqueño, participaran en el simulacro de evacuación, aguas abajo de Hidroituango, que estaba programado para la mañana de este martes, 15 de noviembre.



(Lo invitamos a leer: Puerto Valdivia: así viven en el corregimiento más afectado por Hidroituango)



Sin embargo, cuando sonaron las alarmas en la zona, a eso de las 9:20 de la mañana, las familias no salieron de sus casas. Un reporte del director del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres, Jaime Gómez, señala que cerca de 500 personas participaron de la actividad.

"La gente no atendió el llamado del simulacro. Nos pareció bastante irrespetuoso por parte de las entidades con las que hemos tratado de hablar sobre los incumplimientos que ha habido en las comunidades", le dijo a EL TIEMPO Yeison Ladeu, líder comunitario de Puerto Valdivia, tras el simulacro.



Entre los pobladores del corregimiento, incluso, se alertó que en el proyecto se estaban adelantado pruebas, a propósito del simulacro, por lo que las personas decidieron no salir de sus casas. "No van a estar retirados del pueblo, cómo van a correr por sus pertenencias", dijo el líder comunitario.



(Le puede interesar: La carta con que EPM solicitó a la Creg ampliar plazo de inicio de Hidroituango)



"La gente está aprovechando que acá están las diferentes entidades, gobernación, EPM y la Procuraduría para hacer plantones y expresar las inconformidades con la empresa constructora del proyecto hidroeléctrico. Para eso ha servido el simulacro y tanto repliegue", agregó Ladeu, quien aseguró que actualmente no hay confianza de la población con la empresa constructora del proyecto.

Facebook Twitter Linkedin

El corregimiento de Puerto Valdivia se ubica en el borde de la rivera del río Cauca. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Vale la pena recordar que, tanto el simulacro y la evacuación preventiva fueron recomendados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a EPM, ante el inicio de operaciones de las primeras dos turbinas de Hidroituango que, se espera, se haga en los próximos días. Además, en una resolución de la entidad se estableció que Puerto Valdivia, a 37,2 kilómetros del proyecto, pasó de alerta naranja a roja.



En este corregimiento, que resultó afectado por la contingencia de 2018, la comunidad pide que haya claridad sobre el proceso de evacuación y que se responda, por parte de las autoridades, cómo y de qué manera se realizará. "No le creemos a EPM por todas las situaciones que han ocurrido, la inversión no se ve y no hay una compensación total", comentó Ladeu.

SIMULACRO@EPMestamosahi informa sobre destaponamiento del túnel de desviación derecho generando un caudal de 8.000 mtrs cúbicos por segundo. Desde el Dagran se activa a los Consejos Municipales de GR y a la @UNGRD, se activa alerta roja y se inicia proceso de evacuación pic.twitter.com/Q9oD4rAYfU — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) November 15, 2022

Aunque se señala que evacuar no es 'algo bueno', los pobladores tampoco están dispuestos a quedarse en sus casas, por lo que piden a EPM que se haga un censo para verificar el número de personas afectadas. Y también piden la protección de su patrimonio ante cualquier situación que lo pueda afectar.



Por otro lado, en los corregimientos de El Doce y Puerto Antioquia, en Tarazá, 20 kilómetros al norte de Puerto Valdivia y a un poco más de 70 kilómetros de la Hidroituango, se citó a un plantón para rechazar el simulacro de evacuación y exigir que la comunidad sea escuchada y tenida en cuenta.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



"Queremos informar a toda la comunidad que el día de hoy se citó a una reunión a los entes de control y encargados del proyecto Hidroituango, para socializar y concertar los procedimientos sobre la posible evacuación por el encendido de las turbinas generadoras de emergía debido a que las personas citadas y con capacidad de toma de decisiones no asistieron y enviaron delegados", se lee en una carta que difundieron el 14 de noviembre, representantes de las comunidades.



En esta zona no hubo participación en el simulacro y, por el contrario, cientos de personas salieron a movilizarse por la vía que conecta a Medellín con la costa Caribe.





MEDELLÍN