Nuevamente, los hipopótamos que habitan con total libertad zonas del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, en el Magdalena Medio, son noticia. En esta ocasión se debe a que un motociclista se estrelló contra uno de ellos y resultó con una fractura en un brazo.

(Puede leer: Medellín: mujer que no participó en alborada, le cayó un taco y perdió su ojo)



El hecho se presentó hacia las 7:00 de la noche del 26 de noviembre pasado, en una carretera cercana al Parque Temático Hacienda Nápoles.



El singular choque, según el propio motociclista, ocurrió porque no vio al pesado animal ya que el sector estaba muy oscuro. El motociclista se estrelló de frente contra el hipopótamo, que deambulada solo por la carretera.



Por obvias razones, la llanta delantera de la motocicleta quedó completamente destruida.



Según el periodista Brayan Camargo, el motociclista narró que "de un momento a otro vio la cabeza de un hipopótamo" pero no pudo evitar impactar contra este y salió despedido hacia un lado de la carretera. "Estaba aporreado, porque cayó al suelo, lo que hizo fue levantarse y correr hacia un lado”, agregó Camargo.



(Le puede interesar: La millonaria suma de dinero que dejarán las fiestas de fin de año en Medellín)



Habitantes de la zona denunciaron el hecho por sus redes sociales. @N_Casteblanco escribió en su cuenta de Twitter: "Una víctima más de los #HipopótamosInvasores, que no es la primera ni tampoco será la última".

Una víctima más de los #HipopótamosInvasores, que no es la primera ni tampoco será la última. Un hipopótamo atraviesa la vía, choca primero con un camión y después con un joven motociclista que termina con fracturas múltiples. pic.twitter.com/v232nHhIRQ — Nataly Castelblanco (@N_CastelblancoM) December 1, 2022

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Triunfo, Jorge Eliécer Arboleda, recalcó que a comienzos de este año, al parecer, una persona se acercó demasiado a una hembra con su cría y la madre lo embistió.



Los hipopótamos del Magdalena Medio son los descendientes de las tres hembras y un macho que el extinto narcotraficante Pablo Escobar trajo para su zoológico privado en la otrora Hacienda Nápoles a inicios de la década de 1980. Además de hipopótamos, Escobar se dio el lujo de traer jirafas y elefantes. Uno de estos últimos, que fue llamado por el narco como 'Pirinolo', vive en el Bioparque Ukumarí, en Pereira, y coincidencialmente, uno de los hijos de 'Pirinolo', 'Zimbabue', fue llevado al Parque Temático Hacienda Nápoles porque no podía haber dos machos en una misma familia.



(No deje de leer: Preocupación por muertes violentas de mujeres en Medellín)



El Ministerio de Ambiente catalogó a los hipopótamos como una especie invasora. Y es que esos cuatro ejemplares iniciales se multiplicaron sin control y después de 40 años ya son 130.



En Colombia y en el mundo ya se han conocido videos de hipopótamos caminando tranquilamente por las calles de municipios como Puerto Triunfo, mientras algunas personas cometen la irresponsabilidad de acercárseles demasiado y molestarlos.

Más noticias de Colombia

El hombre que recorre un pueblo alimentando perros, palomas y gatos

Río se desbordó y está a 300 metros de inundar pueblo del Magdalena

Defensoría emite alerta por fuerte presencia de actores armados en Nariño