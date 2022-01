Las autoridades en Medellín y Antioquia ya tienen preparado el dispotivo de seguridad y de movilidad en los prinicipales ejes viales, para los viajeros que entran y salen del territorio durante el puente de Reyes.



Por lo pronto, el cierre más importante se presenta en la vía que conduce de Medellín hacia Quibdó, en el kilómetro 76 sector La Cepa, en el Suroeste antioqueño, que ha sufrido deslizamientos y se encuentra obstruida desde el 30 de diciembre.



"A excepción de esa vía, las demás se encuentran totalmente habilitadas. La policía nacional los acompañará con 26 áreas de prevención durante este fin de semana, puente de Reyes, para garantizar su movilidad y seguridad", manifestó la mayor Karina Londoño, encargada de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.



En Medellín y el valle de Aburrá, las autoridades indicaron que reforzarán la seguridad con 2.200 uniformados.



“Tenemos un dispositivo similar al del fin de año que nos dio resultados en prevención y reacción, con 2.200 uniformados que gracias a la Policía Metropolitana nos han reforzado. La invitación es a seguir con el buen comportamiento, a celebrar en familia y a cuidarnos entre todos. No duden en llamar al 123 a reportar cualquier emergencia”, aseveró el subsecretario Operativo de Seguridad, Ómar Rodríguez Aranda.



En cuanto a Terminales Medellín, la entidad informó que cerrando el año, las medidas de seguridad gozaron de un refuerzo especial, mediante la presencia permanente de personal uniformado -medio centenar de agentes-, control de equipajes y operativos. En la temporada de navidad y fin de año, por las terminales de la ciudad se movilizaron 2.150.000 personas.



"Esperamos que cerca de 350.000 viajeros lleguen y salgan desde nuestras terminales Norte y Sur este fin de semana. Desde Terminales Medellín invitamos a nuestros viajeros a cumplir con todas las medidas de bioseguridad, viajar de manera legal y reportar cualquier anomalía a la línea de atención #767”, expresó el Subgerente Técnico y Operativo de Terminales Medellín, Gustavo Cortés Valestt.



En la vía conexión Vial Aburrá Oriente - Túnel de Oriente, habrá funcionamiento las 24 horas del día, con las restricciones de circulación a vehículos de carga, ciclistas, peatones, vehículos de enseñanza, motos, vehículos de tracción animal y chivas.



El lunes festivo 10 de enero, el túnel tendrá tránsito unidireccional entre las 5 p. m. y las 8 p. m. en retorno sentido Rionegro - Medellín, para descongestionar la llegada a la capital antioqueña durante la operación retorno.



Las autoridades de tránsito pidieron a los viajeros no exceder los límites de velocidad, no adelantar en sitios prohibidos, no utilizar el celular mientras conduce y todo pasajero dentro del vehículo debe utilizar el cinturón de seguridad.



