Ptar de Bello fue entregada, pero aún siguen líos jurídicos

Pese a tener un sobrecosto de 75.000 millones de pesos y casi 5 años de retraso, EPM anunció con bombos y platillos la inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Aguas Claras, en Bello, la más grande y moderna del país y que junto a la Ptar de Itagüí tratarán el 86 por ciento de las aguas residuales del río Medellín.Resaltó EPM, que desde el inicio de su construcción, la Planta, de 1,6 billones de pesos de inversión, ha generado 10.593 empleos.

Y mientras la Ptar sí pudo terminarse, el problema con los subcontratistas aún sigue vigente y estos aseguran que EPM ‘se lavó las manos’ y los dejó solos. De igual forma, indicaron que el constructor, Consorcio HHA (conformado por las firmas coreanas Hyundai Engineering & Construction Co. y la española Acciona Agua S.A.U.) tampoco les han respondido.



“EPM y el Consorcio HHA mantienen una Comisión de Resolución de Controversias desde agosto del 2017, en la cual se discute lo que tiene que ver con los problemas de diseño, plazos y financiación. Este es el momento en que dicha comisión no ha solucionado nada. Precisamente, esa falta de claridad en los diseños detallados, hizo que la obra sufriera retrasos y sobrecostos, los cuales fueron absorbidos por los subcontratistas”, expresó Mauricio Cadavid Londoño, representante legal de la empresa Colbombeos de Concreto S.A.S.



El hombre aseguró que inicialmente eran más de 50 empresas afectadas, luego quedaron 35 y actualmente hay 8 reclamantes vigentes.

“Unos se cansaron y otros se quedaron sin recursos y consideraron que era infructuoso pelear contra un gigante como HHA. En mi caso, desde 2013 he tenido un desgaste financiero que es incalculable”, explicó Cadavid.



Agregó que comenzó con un proceso de Tribunal de Arbitramento, pero se lo convirtieron en Tribunal Internacional de Arbitramento. “Once meses después el árbitro se declaró impedido y ya son varias las dilaciones que he tenido. El próximo 10 de junio tengo una audiencia prejurídica de conciliación con el consorcio, pero no tengo esperanza de que se llegue a buen término”, manifestó el afectado.



Sobre este tema, Manuel Vera Serrano, representante del Consorcio Aguas de Aburrá HHA, aseguró que de las más de 800 empresas que han trabajado en el proyecto, solo 17 contratistas dijeron estar dispuestos a realizar algún tipo de reclamo.“De estos, solo tres de ellos presentaron demanda arbitral, de los cuales dos desistieron de las demandas presentadas durante el proceso. En consecuencia, a la fecha solo un demanda arbitral de un subcontratista prosigue su curso”, dijo el vocero de la empresa.

Como si fuera poco, el consorcio también emprendió acciones legales en contra de algunos subcontratistas, en su mayoría, por presuntos incumplimientos de las cláusulas contractuales. “Como digo, no es en absoluto una situación generalizada, sino una situación puntual con cada uno de los contratistas involucrados”, aclaró Vera.



Para Cadavid, esto no es más que una falta de respeto. “Llevamos años, cada uno de los afectados, llevando un proceso individual con todos los gastos que esto acarrea y el consorcio lo que ha hecho es una serie de demandas de reconvención, que prácticamente es echarnos la culpa a nosotros”, dijo con amargura.



Un comportamiento severo que, asegura, HHA no ha tenido con EPM. Según denuncias de Cadavid y algunos concejales de Medellín, no hay demandas interpuestas entre ambas empresas.



Sobre ese tema, el vocero de HHA explicó que hay tres controversias presentadas por el consorcio a Aguas Nacionales, filial de EPM, las cuales se refieren a problemas con los diseños entregados, a sus consecuentes impactos en el plazo y a diversos problemas de tipo económico y financiero derivados de la ejecución del contrato.“Se impusieron penalidades inicialmente, pero su aplicación dependerá de la atribución de responsabilidades por los atrasos, sujetas actualmente a la solución de las controversias presentadas”, dijo Vera.

Cabe recordar, que la relación contractual entre EPM y HHA no ha culminado, pues el consorcio está encargado de la operación y mantenimiento de la Ptar hasta el 19 de octubre de 2019 como parte del alcance del contrato desde su adjudicación.



Entre tanto, para la concejal María Paulina Aguinaga, la construcción de esta megaobra ha estado llena de irregularidades.



“Es una obra ambiental que violó normas ambientales porque lo primero que hizo el consorcio fue, sin ningún permiso ni licencia, talar 52 árboles cuando el compromiso era trasplantarlos”, criticó la corporada.

La planta de Aguas Residuales de Bello tuvo diversos retrasos. Foto: Archivo/ELTIEMPO

No fue lo único. También denunció que el consorcio le pedía a los subcontratistas que les llevara empleados para “hacer bulto” y cumplir con el indicador de personal que les exigía la interventoría.



“Pero como no tenían diseños, esas personas no podían trabajar y eran los subcontratistas los que corrían con esa carga laboral de esas personas. Entonces, mientras que EPM deja que pisoteen a los subcontratistas, sí viajan a Corea del Sur para autorizarles más plazo”, puntualizó la concejal Aguinaga.



Para Cadavid, afectado por la obra, es cínico ver inaugurada una obra que tratará las aguas residuales del valle de Aburrá y que tiene en su construcción ‘trapos sucios’ que aún no se han ventilado.



