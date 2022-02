La segunda pista del aeropuerto José María Córdova está aterrizando pero, por ahora, solo hay más ideas que algo concreto debido a que aún no hay diseños y la compra de predios sería el talón de Aquiles.



Sin embargo, ya va caminando. Del proyecto se viene hablando por lo menos desde 2016 y ahora en enero de este año arrancó con la instauración de una mesa técnica que ya lleva dos reuniones y que le apuesta a que el proyecto tome vuelo.



Allí participan, entre otros, el alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández Alzate; del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco; y el Gerente del Aeropuerto Olaya Herrera (delegado de la Alcaldía de Medellín), Jesús Alberto Sánchez; y la Aerocivil.



“La ampliación y la consolidación del aeropuerto José María Córdova como un hub de vuelos (centro de conexiones) nacionales e internacionales es absolutamente trascendental para que vayamos en la dirección del concepto de región aeroportuaria que hemos venido impulsando desde la Gobernación de Antioquia”, explicó Aníbal Gaviria.



Ese concepto del que habla el gobernador irá de la mano con la proyección económica del Oriente cercano antioqueño, que planea el asentamiento de nuevas empresas, muchas de ellas relacionadas con temas de salud, ciencia, tecnología e innovación que requerirán un aeropuerto cerca y con más capacidad.



Y es que las cifras indican que el terminal aéreo actual de este aeropuerto, ubicado en el municipio de Rionegro y que le sirve a la ciudad de Medellín, se está quedando pequeño.



Cifras de Airplan, operador del aeropuerto, indican que el terminal aéreo cerró el 2021 con 8'061.897 pasajeros movilizados, de los cuales, 6'494.879 fueron pasajeros nacionales y 1'567.018 internacionales. Todo lo anterior en 70.813 operaciones aéreas.



“Las previsiones de crecimiento, de pasajeros y de carga en el Jose María Córdova han superado la realidad y esas previsiones, a pesar del covid, nos indican hoy que el número de pasajeros y la carga que suponía la necesidad de una segunda pista para los primeros años de la década de 2030 ahora la suponen para el quinquenio de 2025 y 2030”, detalló el gobernador.



El terminal aéreo cerró el 2021 con 8'061.897 pasajeros movilizados, Foto: Jaiver Nieto

Estas cifras han puesto el acelerador en el tema y la necesidad de una segunda pista y un terminal para este terminal aéreo, el más importante en Antioquia. Sin embargo, el tema de predios y su compra es el que debe ocupar ahora la atención.



Así lo explicó el alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández, quien dijo que desde la administración municipal se han identificado 444 predios que estarían en el área de influencia del proyecto de ampliación, que hacen parte de las veredas El Carmín, Abreo y Abreito. De estos, son 332 lotes privados y el resto son públicos, algunos de propiedad de la Aerocivil.



“Hoy la gente tiene un temor porque no saben lo que va a pasar, la congelación de sus predios, de no poder vender, de no poder construir, de no poder tener una licencia de construcción, no poder hacer nada con su predio está desde 2015 y esa gente quiere saber qué va pasar con eso”, expresó Hernández.



La preocupación del tema ha sido tal que también hace algunos años se creó la Veeduría Vida del Aeropuerto José María Córdova, conformada por habitantes de esos predios que en el futuro serían comprados para que se haga la segunda pista.

“Ya llevamos cinco años con las tierras afectadas y sin poder hacer nada con ellas”, expresó recientemente a los medios de comunicación Héctor Gil, miembro de esta veeduría.



De acuerdo con el alcalde, es imperativo conocer realmente un diseño para saber con exactitud el área de influencia de la segunda pista y avanzar así en la gestión predial.



“La alcaldía ha hecho un llamado de concertación y cuando se inicie el proceso de gestión predial, es un proceso que debe advertir las socialización ante todos los vecinos que están allí”, agregó el alcalde de Rionegro.



La compra de predios será un tema que podría generar problemáticas. Foto: Jaiver Nieto

Todo indica que los próximos dos años serán clave para el avance de este proyecto, sobre todo cuando cobra fuerza un posible traslado del aeropuerto Olaya Herrera, ubicado en el sur de Medellín.



Este ha sido otro asunto de debate en la capital antioqueña por la viabilidad de que el terreno en donde está asentado este terminal aéreo se convierta en un gran parque y que el aeropuerto sea trasladado al Occidente del departamento o al sur del valle de Aburrá. Aunque esto solo podría ser posible en 10 años porque el Olaya está en concesión hasta el 2032, junto con otros cinco aeropuertos de la región, a Airplan.



“La posibilidad del traslado del Olaya Herrera solo puede pensarse en la medida en que haya una segunda pista (en el José María Córdova) porque de otra manera lo que haría sería generar una congestión en el José María, entonces los temas están ligados. Creo que hay que reconocer que una prioridad es la segunda pista porque ella responde tanto a la necesidad de crecimiento de ese aeropuerto como la posibilidad futura del traslado del Olaya”, opinó el gobernador, Aníbal Gaviria.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

