Ni ciudadela universitaria ni centro de eventos

En el lote del coliseo Aurelio Mejía, cerca de la Feria de Ganado, en el noroccidente de la ciudad, hace 10 años fue planeada por la Administración Municipal la construcción de una ciudadela universitaria que beneficiaría a 10.000 personas y de un centro de eventos multipropósitos que permitiría potenciar el sector agrícola y ganadero del departamento y, además, sería un espacio para conciertos de talla mundial.

Pero, contrario de ese sueño destinado a la enseñanza, al sector agronómico y al espectáculo, lo que hoy allí refulge vergonzoso es un cementerio de carros y motos de la Secretaría de Movilidad del Municipio.



El primero en prometer inversión fue el exalcalde Alonso Salazar. Su administración se comprometió en el 2009 a reconstruir el coliseo que empezaba a verse languidecer después de décadas de esplendor cuando se realizaban con gran éxito las ferias agropecuarias y exposiciones equinas.



En el lugar se erigió, en su momento, un busto en homenaje a Aurelio Mejía, fundador y animador del Fondo Ganadero de Antioquia y a quien el coliseo debe su nombre.



La inversión de Salazar era por 15.000 millones de pesos. Con esos recursos, buscaba impulsar de nuevo las ferias agropecuarias en la ciudad y potenciar otros certámenes que albergaría el nuevo coliseo cubierto con capacidad para 10.000 personas.



Y aunque los diseños fueron hechos por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), nunca salió la licitación que permitiera la construcción del mismo.

Esa inversión fue hecha para dos ferias porque el Aurelio cerró y hoy no se sabe qué hicieron con la silletería y la iluminación FACEBOOK

TWITTER

Luego llegó la alcaldía de Aníbal Gaviria que, con la fusión de Une-Millicom, creó el Fondo Medellín Ciudad Para la Vida.



De esa unificación, liberó 180.000 millones de pesos para la construcción de dos ciudadelas universitarias: una en los predios del Aurelio Mejía y la otra en el occidente de la ciudad, en el terreno de la antigua cárcel El Buen Pastor.



De esas dos ciudadelas solo se está ejecutando una, la de occidente que presenta un avance del 40 por ciento y que, según Santiago Sierra, subgerente de Planeación estratégica de la EDU, tiene un costo de 126.000 millones de pesos y se espera sea entregueda a final de este año o en el primer semestre del 2020. Entre tanto, la del norte y el centro de eventos multipropósitos siguen en veremos.

El plan de Gaviria

Fue en el 2012 cuando Gaviria revivió el plan de construir un centro de espectáculos que reemplazara a La Macarena.



Esta vez la idea era más ambiciosa. Los diseños de este escenario contemplaban bodegas, parqueaderos, camerinos, baños, locales comerciales, zona de comidas y la capacidad para albergar a 82.000 personas.



Para ello, la alcaldía adelantó la compra de 25.000 metros cuadrados del lote a Emvarias por 11.816 millones de pesos.



Finalmente, la administración Gaviria consideró costoso el centro de eventos y decidió no apoyarlo.

Al año siguiente, un grupo de concejales logró gestionar la primera y única inversión que ha tenido el coliseo Aurelio Mejía en 60 años.



La EDU ejecutó cerca de 700 millones de pesos que fueron destinados a obras de mantenimiento como silletería, iluminación, adecuación de la pista y del techo.

“Esa inversión fue hecha para dos ferias porque el Aurelio cerró y hoy no se sabe qué hicieron con la silletería y la iluminación”, expresó el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien ha estado atento denunciando el detrimento patrimonial de este bien público.

Porque era inminente la transformación del lote y lo que ha quedado es que esta entidad tiene distribuida su atención en varios puntos en la ciudad FACEBOOK

TWITTER

Al finalizar su mandato, Gaviria propuso la construcción de la Ciudadela Universitaria del Norte, cuyo complemento sería el Centro de Eventos Multipropósito.



La EDU dio a conocer los diseños el 21 de diciembre de 2015 y los recursos de la fiducia Une-Millicom por 180.000 millones de pesos estarían listos para que la siguiente administración adelantara el proceso licitatorio y constructivo de la obra que costaría 97.000 millones de pesos.



El 2015 fue la última vez que el Aurelio Mejía abrió sus puertas al público. Solo quedó funcionando la sede administrativa de Emvarias, que en el 2017 desmontó sus oficinas “porque era inminente la transformación del lote y lo que ha quedado es que esta entidad tiene distribuida su atención en varios puntos en la ciudad”, explicó el concejal Guerra.

El terreno figura en el Plan de Ordenamiento Territorial como área de manejo especial con carácter dotacional, lo que quiere decir que el uso de ese predio debe ser para la cultura, la educación o el deporte.



Pese a ello, ese mismo año la Secretaría de Movilidad lo tomó para adecuarlo como parqueadero de los vehículos inmovilizados.



Según cifras entregadas por Humberto Iglesias, secretario de Movilidad, a octubre de 2018 en el terreno había 400 carros y 7.500 motos.



Para Guerra es lamentable que la administración de Federico Gutiérrez no haya considerado como prioritario la ciudadela universitaria y el centro de eventos pues estos proyectos “generan economías de escala, además, desarrollan lo que no se ha hecho por más de 30 o 40 años. La centralidad del norte de la ciudad. Estos proyectos se convertirían en generadores de empleo para las comunas nororiental y noroccidental”, explicó Guerra.

Según secretaría de Movilidad, a octubre de 2018 en el terreno del Aurelio Mejía había 400 carros y 7.500 motos. Foto: Cortesía Martín Villaneda

Agregó que quedaron recursos para desarrollar esos proyectos y por situaciones que debe explicar la Administración Municipal no se ejecutaron ni la universidad ni el centro de eventos.



“Ese debería ser hoy un espacio público que congregara diferentes eventos de ciudad, que cada vez son menores”, puntualizó.



Por su parte Sierra, subgerente de la EDU, afirmó que la alcaldía de Federico Gutiérrez se acercó a ellos “para complementar los diseños técnicos presentados a finales de 2015, para reestructurar y aumentar la capacidad del centro de eventos, pero no para la ejecución de la obra física”.



Aseguró que esta administración dejó listos los diseños a nivel constructivo y como garantía está “que el próximo gobierno opte por materializar la obra”.

Diez años llenos de promesas sin cumplir

El origen del Coliseo Aurelio Mejía está estrechamente relacionado a la historia de la Feria de Ganados de Medellín. Inaugurado a mediados del siglo XX, este espacio apareció como una solución al crecimiento de esa feria, la cual había ganado una amplia capacidad de convocatoria.



Desde hace más de una década su lote fue incluido en un proyecto con el que se pretendía construir una ciudadela universitaria y un centro para eventos agropecuarios en la ciudad. La primera administración en plantear aquella intervención fue la liderada por Alonso Salazar, quien pretendía invertirle cerca de 15.000 millones de pesos. Posteriormente el proyecto fue retomado en la alcaldía de Aníbal Gaviria, quien planteó la construcción de una ciudadela universitaria y le anexó otros predios.



Juan Pablo Patiño Osorio

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN