Caos en Antioquia: bloqueos en vía a Costa dejan un campesino herido

Una difícil situación se vive en la vía que comunica a Antioquia con la Costa Atlántica, a la altura del municipio de Valdivia, donde campesinos mantienen bloqueos y protestas este 10 de septiembre, al parecer, ante la inconformidad que sienten por supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional sobre la erradicación de cultivos de coca.

La troncal, una de las más importantes para Antioquia y con gran afluencia de vehículos de carga, está cerrada y, en redes sociales, empezaron a circular videos en los que se oyen disparos, si bien, las autoridades aún no han confirmado si se deben a enfrentamientos entre el Ejército y otro grupo armado ilegal o a hostigamientos de alguna de las estructuras delincuenciales organizadas que operan en la zona.



En este sector hay injerencia del 'clan del Golfo', el Eln y disidencias de las Farc. Según fuentes de la zona, no es probable que sean los manifestantes los que están provocando los problemas de orden público, pues estos iniciaron las protestas de forma pacífica.

Ante la situación, el Cuerpo de Bomberos de Valdivia reportó que hay un campesino herido y que ha sido imposible trasladar 30 niños que estudian en el colegio del corregimiento Puerto Valdivia pero que viven en otras veredas. Se está mirando la posibilidad de dejar a los menores de edad en el casco urbano o en casas de familiares en Puerto Valdivia.

La troncal a la Costa Atlántica permanece cerrada por protestas de campesinos. Se reportan disparos en medio de la manifestación. Cortesía: Guardianes Antioquia pic.twitter.com/QSfvm0r5GN — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) September 10, 2019



Sobre este tema, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, indicó que desde el Gobierno Nacional hubo una orden de erradicar cultivos ilícitos sembrados a lado y lado de la vía que conduce a la Costa.



Dijo que efectivamente, esta labor se está cumpliendo, pero que se había firmado un convenio con las comunidades y el Gobierno para no empezar la erradicación manual hasta que no se cumpliera la asistencia técnica, logística y económica.



Ante un supuesto incumplimiento, las comunidades salieron a protestar. Pérez también explicó que algunos habitantes que se comprometieron con la erradicación de coca para migrar a cultivos legales están inconformes porque no les han llegado los pagos pactados.

El gobernador de Antioquia manifestó que la secretaria de Gobierno fue enviada a la zona para verificar la situación. Foto: Cortesía Guardianes Antioquia

"El Gobierno había firmado con comunidades un convenio, que si se hacía erradicación de coca colectivo, no se hacia erradicación de parte de la Fuerza Pública", agregó el gobernador, quien dijo que esto también se habría incumplido.



La secretaria de Gobierno se desplazó a la zona para tratar de mediar con los campesinos.

MEDELLÍN