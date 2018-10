Vendedores informales protestaron en el Centro de Medellín

El tránsito peatonal en la avenida La Playa, a un costado del edificio Coltejer, se vio truncado esta mañana debido a una protesta que realizaron cerca de 45 venteros informales que denuncian el desalojo de sus lugares de trabajo, en el marco de las obras de remodelación de varios sectores del Centro de Medellín.



Durante la jornada hubo presencia de agentes del Esmad para evitar que los vendedores informales volvieran a ubicarse en la zona peatonal que está siendo remodelada desde hace nueve meses y a la que habían vuelto hace unos 15 días.

"A nosotros nos dijeron que nos iban a sacar de manera temporal, pero no nos quieren dejar entrar a este espacio en el que algunos estamos hace 30 años", comentó Nelsy Bedoya, una de las comerciantes que tuvo que ser desplazada debido a las obras en la avenida La Playa.



Las autoridades de policía presentes en el sitio informaron que tienen la orden de mantener despejado el tramo que aún no ha sido terminado, por lo que no descartan la presencia permanente de los agentes antidisturbios.

En el lugar hicieron presencia funcionarios de Espacio Público, la Personería y agentes de la Policía. Foto: Bryan Andrés González Vélez

Para Guillermo Giraldo, presidente de la Unión General de Trabajadores de la Economía Informal, la administración les ha incumplido los acuerdos que realizaron al momento de hacer la sensibilización por las obras.



"Nosotros teníamos unos pactos que ellos están incumpliendo porque habían dicho que nos iban a dejar volver acá después de las obras", comentó Giraldo, quien explicó que el mismo problema se iba a presentar en las otras zonas del Centro en las que hay procesos de remodelación urbana como la avenida Bolívar, la avenida Oriental y la calle Maturín.



Bryan Andrés González Vélez

Para EL TIEMPO

brygon@eltiempo.com

@GonzalezVelezB