Marcha en Itagüí, Antioquia, terminó con disturbios y capturas

Las manifestaciones en contra de la Policía que se realizaron anoche en el municipio Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, terminaron en actos vandálicos y con la captura de ocho personas.



"Hicieron cierre de vías, acabaron con infraestructura, incendiaron y dañaron locales comerciales", dijo el alcalde José Fernando Escobar.



La marcha se convocó para las horas de la tarde e hizo parte de una serie de manifestaciones ciudadanas que critica los actos de la Policía Nacional en contra de la población civil, suscitadas por la muerte de Jaiver Ordónez en la ciudad de Bogotá.



Sin embargo, con el avance del recorrido algunos comenzaron a quebrar vidrios en locales comerciales, según la Alcaldía.



La manifestación ciudadana del miércoles en la noche en Itagüí terminó con algunos disturbios y la captura de ocho personas. pic.twitter.com/mfcZp4Rnde — ADN Medellín (@ADNMedellin) September 17, 2020

La vida es sagrada, protejamos la ciudad que tanto amamos. No al vandalismo, unidos derrotamos la violencia.#ItagüíCiudadDeOportunidades pic.twitter.com/eYTzvJURjp — José Fernando Escobar E. (@josefernandoee) September 17, 2020

Los ataques a la infraestructura se concentraron en la noche en el Parque del Artista y en el barrio Santa María. Por esta razón, intervino el Esmad y la Policía dio captura de ocho personas, aunque el alcalde no dio más detalles al respecto.



Pese a esto, algunos de los marchantes dijeron que la Policía no dejó hacer la manifestación:

Momento exacto en el que el ESMAD reprime con bombas aturdidoras una manifestación que venía completamente pacífica en nuestro godo municipio de Itagüí, le exigimos al alcalde @josefernandoee que respete y no reprima el derecho a la manifestación pública@AquinoTicias1 pic.twitter.com/GmJo7quy1b — Stiven Hernandez (@StivenPereZz) September 17, 2020

De acuerdo con Escobar, algunos manifestantes trataron de atentar contra la infraestructura del Hospital del Sur, zona norte: "no solamente pintándola con grafitis, también encontramos unas bombas molotov que querían tirar no solamente al hospital sino también al CAI norte. Hacemos un llamado a la comunidad, hay que rechazar estos actos vandálicos, permitimos que haya movilización ciudadana pero no vandalismo en nuestra ciudad".



