Protestas, ataques y vías colapsadas dejó el paro taxista en Medellín

Como si fuera un partido de la Selección Colombia, las calles de Medellín se pintaron de amarillo desde tempranas horas de la mañana.



Un cuantioso número de conductores se dio cita en cuatro puntos de la ciudad, para movilizarse en caravanas y luego unirse en La Alpujarra para hablar con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez o el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias, para manifestarles su inconformismo con la manera como están lidiando con lo que ellos consideran aplicativos piratas, como Uber o Cabify, que los tienen afectados económicamente

“Es hoy o nunca. Si esto sale mal ya no habrá una nueva oportunidad. Es por nuestras familias, por nuestro gremio (...) están tratando de dividir y lo seguirán haciendo, pero no lo van a lograr”, fue el mensaje de los gestores de la marcha vehicular.



La jornada, además de generar caos vehicular en las zonas por las que pasaron, también ocasionaron un suspensión temporal en el tranvía de Medellín, que por varios minutos debió operar limitadamente entre ciertas estaciones.



Y es que si bien las autoridades eran el objetivo de las protestas, fueron los mismos taxistas quienes resultados más perjudicados, al menos aquellos que salieron a trabajar y no hicieron parte de las manifestaciones.“Qué gaminería, en vez de tirale a la sede de la Alpujarra, les tiran a los mismos parceros taxistas. Los esfuerzos parecieron enfocarse en quebrar vidrios, rayar y pintar latas, e insultar a los conductores”, contó uno de los taxistas que no marchó.

Según la Alcaldía de Medellín, solo se movilizaron 220 taxis de los 19.000 que hay en la ciudad. Foto: Cortesía

“Se les dijo, si no van a participar era mejor que no salieran y se quedaran guardados. Es solo un día y lo que estamos haciendo, lo hacemos por el futuro de todos, por el bienestar y la calidad de vida de nosotros”, respondió uno de los que sí marchó.



Por su parte, Humberto Iglesias, secretario de Movilidad, informó que en la marchar solo participaron poco más de 220 taxistas y que sobre las 4 de la tarde, se comenzaron a dispersar



“Quedan cerca de 30 vehículos por el Parque de San Antonio. Pero también notamos que muchos de los taxistas no cumplieron con lo acordado de no bloquear vías y generar caos. Por eso no permitimos que se acercaran hasta La Alpujarra”, expresó Iglesias, quien añadió que de los 19.000 taxistas que hay en la ciudad, mayoría no marchó.

Añadió, que si bien han realizado más de 15 mesas de diálogo con los taxistas, las puertas seguirán abiertas para seguir por ese camino.



“La mayoría de taxistas entendió que la mejor manera de combatir la ilegalidad y la informalidad es con un buen servicio y no generando congestiones en la ciudad”, agregó Iglesias.



Sobre los operativos realizados a la informalidad, la secretaría de Movilidad indicó desde 2016 a la fecha, se han realizado 1.683 operativos, se han aplicado 5.981 comparendos y suspendido 3.106 licencias de conducción.



