Protestan por cierre de sendero en el barrio Buenos Aires de Medellín

Un plantón pacífico para oponerse al cierre total del sendero peatonal del barrio la Eterna Primavera de Buenos Aires, comuna 9, por la construcción de la megaobra túnel de Oriente, fue realizado ayer por líderes y habitantes del sector.

Según León Manrique, líder del Colectivo Ambiental de la comuna 9, el consorcio que lleva a cabo la obra del túnel de Oriente dio a conocer la decisión del cierre del sendero, el pasado 16 de agosto en una reunión que se realizó con los líderes de la comunidad.



Ellos hicieron tres propuestas buscando una solución de la que no salieran tan afectados: la primera un sendero alterno de uno o dos metros, por donde caminar; la segunda, establecer unos horarios: de 5 a 7 a. m. y en horas de la tarde y, tercero, utilizar ‘paleteros’ (pare y siga) para que autoricen el paso al sendero.



Un día después de la reunión, los encargados de la obra pusieron un pequeño letrero en el que avisaban del cierre.

Rocely Toro y habitantes del sector la Eterna Primavera de Buenos Aires, Comuna 9.Realizaron durante el día una protesta pacífica en una de las entradas del @TunelDeOriente por el cierre del sendero peatonal o ecológico del seminario! @ELTIEMPO @AlcaldiadeMed @GobAntioquia pic.twitter.com/pWjO2vrkNX — Esneyder Gutierrez C (@esneyderfoto) 28 de agosto de 2018

Desde entonces, los habitantes del sector han pedido que el consorcio y la Gobernación, como responsable y dueña de la obra, den soluciones a la comunidad.

Pero, hasta el momento, ninguna de las entidades se ha querido reunir con los habitantes de la zona pues dicen que solo hablaran con los líderes.



Jorge Gutiérrez, vocero de la concesión del túnel de Oriente, aseguró que el cierre del sendero se debe hacer ya que se tiene que restituir el acceso de tres entidades privadas: EPM, UPB y el seminario conciliar, dueños de los predios del sendero.



Además, explicó que durante las obras es imposible tener personas transitando por el lugar y añadió que han tratado de hablar con los líderes de la comunidad. “De hecho ya se hizo un encuentro con ellos para comunicarles la decisión, en esa misma reunión se concertó una segunda reunión”, dijo.



El segundo encuentro no se dio. Los líderes no estuvieron de acuerdo con que la reunión no fuera con toda la comunidad. Por su parte, el consorcio no cree que sea prudente hablar de la situación con todos los habitantes ya que puede ser difícil concertar.

María Alexandra Góez

Para EL TIEMPO

​margoe@eltiempo.com