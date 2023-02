Este miércoles, en medio del paro de taxistas que se desarrolla en diferentes sectores de Medellín, cientos de indígenas comenzaron a romper las barreras que rodean el Centro Administrativo La Alpujarra donde está ubicada la Alcaldía distrital para entrar a la fuerza al lugar.



Esta protesta no tiene relación con el paro de taxistas que se desarrolla desde horas de la madrugada.



La situación está tensa a las afueras de la alcaldía Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Fue sobre las 10:45 de la mañana de este miércoles cuando unos 200 indígenas -entre ellos menores de edad-, provenientes de Alto Andagueda, en Badagó, Chocó, entraron a la fuerza al edificio de la Alcaldía.



En videos quedó registrado el momento en el que, con palos, se enfrentan a uniformados que custodiaban la entrada del lugar.



Los indígenas ocuparon el hall de entrada del edificio, en el primer piso. En la zona hay vidrios y vitrinas rotas, sin embargo, aún no se confirma que haya algún herido.



Después de que la situación pareció calmarse, sobre la 1 p. m., se volvió a reportar un fuerte enfrentamiento entre personal del Esmad y los indígenas, quienes utilizaron palos y otros elementos para atacar a los uniformados.

Así quedaron algunas estructuras de la Alcaldía. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar.

De acuerdo con información de personas que están en la zona, algunos de los indígenas salieron de la plazoleta de La Alpujarra y cuando quisieron volver a entrar no se los permitieron.



Esto generó que varios de los que ya estaban allí, custodiando con palos, comenzaron a enfrentarse a los uniformados.



En el lugar se escucharon dos detonaciones y tanto el edificio de la Alcaldía como el de la Gobernación tuvieron que ser evacuados en el transcurso de la mañana.



En la plazoleta de la Alpujarra hacen presencia la Personería de Medellín, la Secretaría de Inclusión Social, la Procuraduría General de la Nación y el ICBF.



Momentos antes de este enfrentamiento, uno de los líderes de la comunidad indígena contó el motivo por el que llegaron hasta este lugar.



"Ellos no cumplen nada, nosotros hicimos un encuentro para ayudas y derechos y nosotros vinimos a hacer cumplir nuestros derechos. Nosotros venimos con toda la familia porque estamos sufriendo y la Alcaldía de Medellín no cumple ni colabora nada", le dijo a EL TIEMPO , Rodrigo Vitucay Tequia, gobernador de la comunidad indígena desplazada.



Vitucay Tequia especificó que piden alojamiento, alimentación y permiso para practicar la mendicidad a la administración distrital. El indígena reconoció que esta práctica no hace parte de su cultura, pero que, por la situación de orden público que viven en su territorio, no tienen otra alternativa para sostener a las familias.



Además, reveló que son cerca de 780 indígenas Emberá Katío, de la comunidad de Alto Andagueda, los que habitan en Medellín, actualmente.

Por su parte William Vivas, personero de Medellín, indicó que: "Hemos hablado con los líderes de la comunidad indígena. Pedimos que algunos miembros que están en los pisos 2 y 3 bajen al 1. Han exigido que para iniciar una mesa de diálogos se suministre refrigerios por parte de la alcaldía, lo van a hacer. Hemos llegado a un acuerdo con la comunidad y es concentrar a todos en el primer piso, la Policía garantiza no agredirlos mientras se adelanta una mesa de negociación con alcaldía, Unidad de Víctimas y Personería como garante".



Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se pronunció sobre el hecho. "Más de 100 niños participaron en la toma de la Alcaldía, lo que obligó el desalojo de las instalaciones", aseguró el mandatario.



Y agregó: "Esta protesta se da debido a que en las últimas semanas, con la Gerencia de Etnias, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia se han realizados unas intervenciones en el territorio para evitar que este grupo de personas que utilizan niños en casos de mendicidad y explotación sexual no lo puedan hacer".



En este momento se adelanta una mesa de diálogo conformada por 10 líderes indígenas y de la cual hacen parte la secretaría de Inclusión, Personería de Medellín, Procuraduría, ICBF y gerencia de Etnias.



