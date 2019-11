Se agota plazo para demandar por implantes PIP

Dolor, ardor, comezón y molestia constante. A pesar de ello, las molestias físicas no se compararon nunca con las sicológicas.



Dos años fueron suficientes para la antioqueña Liliana Montoya* con los implantes mamarios Poly Implant Prothese (PIP).



Lo que comenzó como un procedimiento para mejorar su autoestima se convirtió en la pesadilla de su vida

“Me molestaba hasta el agua de la ducha (…) las prótesis se me reventaron y no podía cambiarlas o removerlas porque no tenía cómo costear otra cirugía”, relata con angustia lo que le sucedió ocho años atrás.



Alejandra Pérez*, otra víctima de estas prótesis, tenía 19 años cuando tomó la decisión de operarse.



“Cuando tenía 20 años vi en las noticias que hablaron que de esa marca había salido defectuoso un lote, entonces obviamente me preocupé”, relata.



Pérez habló con su papá y le comentó la situación, “pero igual pensamos que no, que había sido un lote y que no tenía nada que ver. Pero, más adelante, seguían hablando del tema y vimos que sí, que definitivamente sí era preocupante y que eran todas las prótesis”, añade.

Afortunadamente para Pérez, su panorama fue distinto al de Montoya y alcanzó a removerse las prótesis antes de que se rompieran.



Se estima que, como ellas, en Colombia hay 15.000 afectadas, aproximadamente, por el uso de estos dispositivos.



Estos fueron comercializados en el país entre 1999 y 2010, año en el que la autoridad sanitaria francesa prohibió su comercialización y recomendó el retiro del cuerpo de sus usuarias.



Si bien, se desconoce su composición exacta, se sabe que la silicona que se usó para su fabricación era de tipo industrial y no alcanzaba el nivel de calidad requerido para ser utilizado en implantes mamarios.

Estos implantes representan una tasa de ruptura siete veces mayor que la de otros implantes (mientras los primeros tienen una tasa de ruptura de entre el 25 y 30 por ciento, los segundos oscilan entre el 2 y el 15 por ciento).



El gel de su fabricación está compuesto por gránulos que se disipan en el cuerpo, haciendo casi imposible su remoción total del organismo.



En mayo de 2020 se cumplen 10 años de la alerta sanitaria y, por ende, comenzarán a prescribir los términos para hacer efectiva la vinculación al proceso legal.



“La oportunidad para las mujeres de vincularse y reclamar se está cerrando”, advierte el bufete de abogados Lozano Blanco & Asociados, en cabeza de su líder, la abogada Nathalie Lozano Blanco.La firma ha llevado la batuta legal del caso no solo en el país, sino a nivel mundial.

Los antecedentes del proceso

El escándalo de los implantes PIP estalló en el año 2010, cuando autoridades sanitarias alertaron su carácter riesgoso.



En Colombia, el 12 de octubre de ese año, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta 008-2010, con la que se ordenaba la suspensión de la importación de las mencionadas prótesis, asimismo, se solicitaba su decomiso y su destrucción.



En 2013, el bufete de Lozano representó a 1.500 mujeres colombianas ante tribunales en Francia.



El 14 de noviembre de ese año, el Tribunal de Comercio de Toulon falló a favor de las mujeres con implantes PIP y halló culpable a la firma alemana TÜV Rheinland LGA Products, empresa multinacional que certificó su calidad.



“Sin embargo, tuvimos un revés por una sentencia de apelación en 2015, pero, en 2018 se resolvió por la Corte de Casación francesa esa última instancia y tumbó la sentencia de apelación. En paralelo iniciamos otro proceso en el que logramos que un gran número de mujeres obtuviera indemnización y estamos en eso”, expresa Lozano.

La demanda más grande en dispositivos médicos

En total son 10.000 las mujeres, de 48 países, representadas por Lozano y su equipo de abogados. En Colombia, de las 15.000 afectadas, representan 7.000.



“Estamos hablando de un problema sanitario. Se estima que el 60 por ciento de esas prótesis se rompe, eso es una cifra totalmente escandalosa”, indica la abogada.

Las mujeres afectadas por el uso de estos dispositivos médicos en el mundo alcanza la alarmante cifra de 500.000, pero solo 24.000 se han hecho parte de las demandas ante los tribunales franceses.

“Esta demanda es trascendental, es la primera vez que hay un grupo de 500.000 usuarios de un solo dispositivo médico identificados por un solo producto. Están en todos los continentes y es la demanda más importante en términos de responsabilidad y dispositivos médicos”, asegura Lozano.



Las sentencias en este caso, añade la abogada, son importantes porque de acuerdo con ellas se decide si el sello de calidad europea sí es suficiente para los colombianos.



La base del caso es la negligencia, “no del fabricante, que se sabe que sí lo fue, sino de la empresa que tenía que supervisarlo (…) Hay unos controles muy laxos para el fabricante y tendríamos incluso que llegar a revisar entonces cómo son esas autorizaciones para que esos productos entren en el país”, concluye.



Para unirse a la demanda y obtener más información, las interesadas pueden ingresar a la página www.lademandamasgrandedelmundo.com o enviando un correo a implantespip@lozanoblanco.com*Nombre cambiado a solicitud de las víctimas.

ISABELLA M. QUICENO

​Para EL TIEMPO

MEDELLÍN@Isamquiceno