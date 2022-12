La novela por cuenta de una broma que hizo un grupo de tres creadores de contenido en el Metro de Medellín el pasado viernes, 16 de diciembre, no para. Al comparendo que les impuso la Policía Nacional tras el hecho que causó la evacuación de un tren en la estación Estadio se suman las acciones jurídicas que prepara la empresa.



EL TIEMPO estableció que el Metro de Medellín analiza con su equipo jurídico las acciones que se tomarán contra 'Rey Gallego', 'La fiera callada' y 'Misoo' por dejar a un 'bebé' —en realidad se trató de un enano— en un vagón del sistema.

Aunque no se precisó qué tipo de acción se tomará —los abogados adelantan reuniones para definir este aspecto— sí se dejó en claro que se quiere adoptar una medida ejemplar, adicional a la multa por un millón de pesos que solo la puede imponer la Policía Nacional.



Ante la decisión del Metro, el grupo de 'influencers' publicó un nuevo video en redes sociales en el que aseguran que han recibido amenazas por cuenta de información que señala que se trató de un acto terrorista.

Ese fue el joven sancionado por la Policía de Metro por generar pánico en el sistema de transporte. Foto: Toma de video

Si bien inicialmente los usuarios pensaron que se trató de una bomba, ellos mismos salieron a aclarar, posteriormente, que se trató de un malentendido y que solo querían realizar 'un experimento social'.



"No fue un tema de terrorismo. Simplemente era una experiencia que íbamos a vivir en el Metro con algo social de una reacción de alguien viendo un bebé que se había dejado abandonado y gritaron 'bomba'. Ahora los medidos de comunicación están diciendo que hicimos terrorismo en el Metro", dijo 'Misoo' en un nuevo video publicado en redes sociales.



Los 'influencers' cuestionaron el hecho de que la empresa los demanden, teniendo en cuenta que ya aclararon lo sucedido el mismo día que pasó. "Con nuestros abogados y asesores vamos a mirar qué vamos a hacer. Era algo que ya estaba aclarado y solucionado", agregaron.

La propuesta para conciliar

En el video, 'Rey Gallego' lanzó una propuesta para llegar a una conciliación con el Metro antes de enfrentar cualquier tipo de acción jurídica.



"Somos un grupo de 30 'influencers' ¿Qué queremos nosotros? No volverle a hacer bromas al Metro, antes vamos a generar un cultura para llegar a un alcance del público para que vean que no todo es bromas", explicó el creador del contenido. Y agregaron que "no vamos a volver a tocar el Metro" y que no quieren problemas con nadie.



Previamente, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, José Acevedo, hizo un llamado a la ciudadanía para que este tipo de hechos no se sigan presentando en la ciudad. "Esas acciones son rechazadas porque pudieron generar una situación de pánico en el Metro", dijo el secretario.



A pesar de las nuevas declaraciones que dieron los creadores de contenido, en redes sociales aún persiste el malestar y rechazo ciudadano por cuenta de la pesada broma. Incluso, algunos usuarios se ofrecieron para ahondar en más detalles sobre lo ocurrido en caso de requerirse en el proceso jurídico.



"Hola querido @metrodemedellin yo iba en el vagon del centro del tren evacuado y vi como dos señoras mayores se cayeron al piso por culpa de la situación generada por estos desadaptados y con mucho gusto puedo ofrecer mi testimonio como prueba de que sí fue un acto terrorista", escribió @signorazizania.



MEDELLÍN