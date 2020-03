Metro de Medellín hace un llamado a que se escalonen horarios 

Ante la situación que vive el mundo por la presencia del Covid-19, y en la que la ciudad y su área metropolitana ya ha sido afectada, el Metro de Medellín instó a las empresas e instituciones de la ciudad-región a escalonar los horarios de inicio y fin de jornadas laborales o académicas para descongestionar las horas pico en el sistema.

Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que, según la Encuesta Origen- Destino 2017 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el 11 por ciento de los viajes diarios en la ciudad-región se produce entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m., minutos antes de la hora de ingreso a la mayoría de las empresas. La situación es similar entre las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m., minutos después del horario de salida.



La mayoría de los viajes corresponde a trabajo o estudio, lo que explica la congestión que se percibe durante las horas pico no solo en el metro sino en otros medios de transporte público, en las vías y en general, en todas las infraestructuras de la ciudad-región.

A su vez, la empresa reiteró que se acoge a todas las recomendaciones del Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud Departamental y Municipal ante la fase de contención del Covid-19. Por tanto, "se intensificaron las rutinas de aseo en vehículos y estaciones, y se realizan campañas constantes para concientizar sobre la importancia del autocuidado", indicó la empresa en un comunicado.

Los invitamos a conocer el proceso de limpieza y desinfección de todos nuestros medios de transporte.

⚕️ 🚈 🚡 🚌 🚊 ⚕️



Estamos comprometidos con la seguridad y el cuidado. Sigue las recomendaciones de las organismos de salud para contener entre todos el #Covidー19.🦠 pic.twitter.com/mHNgSyHceg — Metro de Medellín (@metrodemedellin) March 15, 2020

La empresa recordó que no puede dejar de operar, ya que según la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), el servicio público masivo es esencial y debe mantener su operación acorde a la demanda en este momento de fase de contención del Covid-19, especialmente para quienes deben desplazarse a labores que exigen su presencia física por la importancia de su trabajo para los demás habitantes.



La UITP asegura que “el transporte público es una columna vertebral de la economía local y nacional y un servicio esencial que se debe mantener siempre que sea razonable”.

En los últimos años, la empresa de transporte masivo compró 22 unidades de tren, de tres coches cada una, que costaron 420.000 millones de pesos, lo que bajó el intervalo de los trenes en la línea A durante la hora pico, que pasó de 3 minutos 30 segundos a 3 minutos (lo que equivale a que los trenes pasan con mayor frecuencia por una estación en un periodo), y ofrecer una capacidad de 41.480 pasajeros / hora – sentido.

