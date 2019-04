Proponen que Medellín pase de 16 a 20 comunas

Aunque desde el 2015 se planteó la constitución de una nueva comuna, la 17, que sería Nuevo Occidente, el estudio presentado esta semana por la Universidad Nacional reveló que lo más indicado sería que Medellín tenga 20 comunas.



Dicho estudio, que contrató la alcaldía municipal en el 2017 y tuvo un costo de alrededor de 2.500 millones de pesos, analizó en detalle los umbrales de población, extensión y densidad (mayor articulación funcional, tamaño más adecuado para la organización social y la participación comunitaria). Además de los aspectos sociales y culturales en las 16 comunas y 5 corregimientos actuales.

El concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien preside esta comisión accidental, manifestó que lo anterior no quiere decir que se modifiquen los perímetros urbanos y rurales, sino que plantea una redistribución política y administrativa de acuerdo con las dinámicas de la ciudad y con los conflictos limítrofes que se evidenciaron.Las nuevas comunas son: Calasanz, el Volador, El Poblado Sur y San Antonio de Prado que también tendrá el corregimiento con el mismo nombre, pero cuya parte central está muy urbanizada.

“Y sobre Nuevo Occidente, que se pretendía que fuera la comuna 17, de acuerdo con el estudio, haría parte de Robledo y no del corregimiento de San Cristóbal como está actualmente”, expresó el concejal Guerra.



En su opinión, es necesario hacer esta reestructuración pues hay comunas con tantas personas o tan extensas que los funcionarios que tiene la administración no alcanzan para atender las necesidades de estos territorios.



Ana Cathalina Ochoa, directora del Departamento Administrativo de Planeación, también estuvo de acuerdo con que es necesario hacer una modificación de la división político administrativa, pues es algo que no se realiza hace 32 años y la población ha crecido, en promedio, 350.000 habitantes cada 10 años desde los últimos 70.

Sin embargo, aclaró que este insumo es tan solo el primer paso para un proceso que debe ser analizado exhaustivamente por los cambios que implica.“Este año no se tomará la decisión sobre el tema. A la próxima administración le dejaremos el estudio de la Nacional y el análisis financiero, fiscal y social que ya comenzó a hacerse y que abarca a todas las secretarías”, contó Ochoa.

Y es que para la directora, no es simplemente partir el territorio en dos y ya.



Antes de tomar una decisión de tal magnitud, hay que elaborar un estudio de viabilidad y factibilidad financiera de ingresos y costos en el marco fiscal de mediano plazo (cinco años), adecuar la plataforma de Catastro, crear nuevas inspecciones de Policía, así como comisarías de familia; nuevos equipamientos de carácter zonal, además se debe tomar en consideración que crecerán el número de Juntas Administradoras Locales y Comunales, los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación y debe incrementarse la redistribución del Presupuesto Participativo (5 por ciento del presupuesto de Medellín) de acuerdo con el número de comunas y corregimientos.



Este cambio también incluye unos recursos del presupuesto de la ciudad, que serán determinados en la revisión interna y será el próximo alcalde quien decida si se los asigna o no.

Sería la cuarta vez que cambia

De aprobarse esta reestructuración en la división política y administrativa, sería la cuarta vez que esto ocurre en Medellín.



La primera vez fue el 12 de septiembre de 1963 cuando, gracias al Acuerdo 52 de ese año, el territorio municipal se dividió en tres sectores: Sector Urbano (con seis comunas), Sector Semirural (seis veredas y un corregimiento) y Sector Rural (dos veredas y dos corregimientos).



Luego, con el Acuerdo 54 de 1987 (de 2 de julio), Medellín se dividió en seis zonas (urbanas), 16 comunas con asignación numérica del 1 al 16 con 195 barrios;

Finalmente, el 30 de marzo del 2000, se modificó este Acuerdo aumentando los barrios a 249.



