Los promotores de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunciaron que harán más presión para que siga en curso el proceso y la ciudadanía pueda ir a las urnas.



“Si hoy miércoles no hay respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral, más precisamente por la sala plena y sus magistrados, sobre la aprobación de los estados contables de la recolección de firmas, procederemos a realizar un plantón desde las 7:00 am en la sede principal de la Registraduría en las Torres de Bomboná, el próximo viernes 25 de febrero”, dijo Andrés Felipe Rodríguez, uno de los líderes de la revocatoria.



Agregó que la manifestación será hasta las 7:00 pm y contará con la presencia de los grupos significativos a favor de la revocatoria, líderes políticos, empresariales, sociales y culturales, además de activistas y ciudadanía en general.



De otro lado, el concejal de Medellín, Alfredo Ramos Maya, solicitó a la Misión de Observación Electoral (MOE) y al Parlamento Europeo, como delegados para el seguimiento electoral de Colombia, su participación en el proceso de revocatoria del mandato en la capital antioqueña.



“Esto debido a las evidentes e injustificadas dilaciones del proceso. Además, de la vigilancia y control respecto al uso indebido de recursos públicos y la presión por parte de servidores públicos para el desarrollo de la misma”, dijo Ramos.



Cabe recordar que el proceso de revocatoria ha estado inundado de tutelas y el CNE aún debe revisar la contabilidad o los dineros invertidos para la recolección de firmas que se hicieron en la capital antioqueña en 2021.



MEDELLÍN

