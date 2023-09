La esperada Fiesta del Libro y la Cultura regresa en su edición número 17, prometiendo una experiencia enriquecedora y diversa para más de medio millón de visitantes.



Bajo el lema "¡Juntas, imparables!", este evento se llevará a cabo del 8 al 17 de septiembre en varios lugares emblemáticos de Medellín, incluyendo el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Carabobo Norte, el Parque de los Deseos, la Universidad de Antioquia, que se suma a la celebración de sus 220 años y el Parque Explora.



Uno de los aspectos destacados de esta edición es su enfoque en la temática de las mujeres, con una participación femenina del 62 % en diversas áreas, incluyendo escritoras, editoras, diseñadoras, ilustradoras, artistas, bibliotecarias, académicas y científicas.



Bajo el lema: "Las mujeres tenemos la palabra", la Fiesta del Libro ofrecerá 28 franjas de programación con invitadas nacionales como Piedad Bonnett, Paloma Pérez, Patricia Nieto, Marcela Guiral, Velia Vidal y Lina María Parra Ochoa, entre otras talentosas mujeres del país.



Así será la programación para el 12 de septiembre

- Una habitación propia para todas

Lanzamiento del libro de la Biblioteca Fiesta del Libro

3:30 AM – 4:30 PM

Auditorio Aurita López



- Taller 'Con los pelos de punta'

10:00 AM – 11:00 AM

Auditorio Telemedellín

'

-El catálogo como manifiesto: Identidad y diversidad en la librería. Con María Camila Cardona (Peregrina Libros)

10:00 AM – 11:30 PM

Auditorio Aurita López



- De la idea al papel, del papel a la pantalla

10:00 AM – 11:00 AM

Auditorio Charlas de la Tarde



-Concurso de Cuento Infantil “Pedrito Botero” B.P.P de Medellín

11:00 AM – 11:55 AM

Cuentódromo



- Taller de Fotobordado

Tallerista: Milena Contreras (artista visual). Convoca: Biblioteca Pública Piloto de Medellín

11:00 AM – 11:55 AM

Orquideorama



- El jardín invasor

11:30 AM – 12:30 PM

Talleres Patio de las Azaleas



- Videoconferencia: Las Tesis en conversación con Alma Delia Murillo

1:00 PM – 2:00 PM

Auditorio Telemedellín



- Natalia Ramírez. Cuentos de hilo

2:00 PM – 3:00 PM

Cuentódromo



- Lanzamiento de la Red de Editoriales Universitarias

Mauricio Andrés Misas Ruiz (editor EIA), Solangy Carrillo Pineda

2:00 PM – 3:00 PM

Salón La Piloto



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Feria del Libro, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

