La feria para quitarle el estigma a los motociclistas

El arranque de la XIII edición de la Feria de las 2 Ruedas en el centro Plaza Mayor de Medellín, 48 horas antes de su apertura al público este sábado, tuvo como eje central un acto simbólico: la firma del primer ‘Manifiesto del Motociclista’ por parte de clubes y comunidades de motociclistas y la iniciativa ‘Movemos Colombia’, liderada por las ensambladoras de motos del país y la Cámara Automotriz de la Asociación Nacionales de Industriales, Andi.

De ahí que este fuera el escenario ideal para insistir en la búsqueda de soluciones para ponerle el freno a uno de los problemas más graves de seguridad como la siniestralidad de los motociclistas quienes cada año aportan el mayor número de muertos en las calles y carreteras colombianas.



El ‘Manifiesto del motociclista’ tiene varios objetivos: “proteger la vida, garantizar la seguridad vial, promover el desarrollo del país y el cuidado del medio ambiente”.

Esto es una carta de buenas intenciones que, además, busca cambiar el ‘estigma’ del motociclista mediante la transformación de su comportamiento en las vías a través de campañas presenciales y en redes sociales, que involucra el énfasis en educación vial y cumplimiento de normas. Por eso sus promotores invitan a los motociclistas a firmar este Manifiesto que ya está en la página web de la iniciativa ‘Movemos Colombia’.



Allí los motociclistas aseguran que son una comunidad comprometida con la seguridad, el respeto y la legalidad, y al mismo tiempo admiten que hay comportamientos reprochables de una minoría por los cuales han sido estigmatizados.



“Queremos ser parte de la solución (…) Nos oponemos a que la motocicleta sea usada para realizar actos criminales y que sea operada con irresponsabilidad en las vías”.

Esto en la parte pedagógica. Pero ¿qué pasa con la seguridad de las motos?



En Colombia el 98 por ciento de las que se venden son motos populares (menos de 200 cm3) que no cuentan con los adelantos tecnológicos que ayuden a que su conducción sea más segura.



En este sentido, Juliana Rico, Directora de la Cámara de la industria automotriz de la Andi, confirmó que está muy avanzado el proceso para que todas las motos que se ensamblen y vendan en Colombia cuenten con sistema de frenos ABS. Y en un año, aproximadamente, las marcas deberán incorporar el encendido automático de las luces a todas sus motocicletas sin importar su cilindraje.



Otro elemento del cual se habla en el Manifiesto del Motociclista es referente al cuidado del medio ambiente. En este punto Rico reveló que por iniciativa de las ensambladoras, a partir del año 2021, todas las motos tendrán catalizadores y vendrán con motores que cumplan la norma Euro III.

Así es la Feria en cifras

La Feria de las 2 Ruedas, que este año espera a más de 400 expositores entre ensambladoras, importadores y autopartistas, y a más de 60.000 visitantes apasionados por las motos, se ha convertido en un referente nacional e internacional en el mundo de las motos. Según su director, Guillermo Pajón, le compite muy de cerca a Colombia Moda, la feria de esa especialidad que cada año atrae miles de asistentes a la capital antioqueña.



La Feria de las 2 Ruedas abrió sus puertas el jueves y hasta ayer la entrada era exclusiva para la prensa y participantes en la rueda de negocios. Este año los organizadores esperan que se muevan unos 23 millones de dólares en transacciones. La feria abre sus puertas este sábado y domingo a un público que podrá apreciar los más recientes lanzamientos de las marcas.



Entre los expositores un 30 por ciento son marcas de motocicletas, 30 por ciento de autopartistas, 30 por ciento de accesorios y 10 por ciento de servicios.



El de repuestos es el segmento de la feria que más mueve plata. Y no es para menos, solamente el año pasado se vendieron más de 540.000 motos y en el primer trimestre del 2019 la cifra se situó en cerca de 180.000. Aunque las cifras oficiales hablan de más de 8 millones de motos en Colombia, las que realmente están activas están por el orden de los cinco millones, un mercado al que muchos no le pierden la vista.



En esta oportunidad en la Feria de las 2 Ruedas hay autopartistas provenientes de Asia, unas 40 empresas de países como India, China, Pakistán, Italia, Brasil y España, entre otros.



Según Pajón, “hay de todo y de todos los precios en repuestos de distinto origen, pero todos cumplen con las estrictas normas técnicas colombianas.



El compromiso para venir es que sean industrias responsables y produzcan buena calidad”.

Lo que hay que ver en la F2R

Motos para todos los gustos y todos los tamaños. Y no faltan las eléctricas (motos y bicicletas) en la Feria de las 2 Ruedas para estar a tono con la nueva tendencia de movilidad amigable con el medio ambiente.



Si va este fin de semana a Plaza Mayor no deje de ver aparatos sorprendentes no solo por su ingeniería y diseño o por otros detalles.



Por ejemplo, la Harley-Davidson CVO Road Glide que tiene un potente motor de 1.923 cm3, pesa 390 kilos; una obra de arte por la que hay que pagar $176.800.000. Para hacerse a una idea, con esta plata se podrían comprar casi siete Suzuki Alto 800, el carro más barato del mercado nacional. Entre las motos eléctricas se destaca la Super Soco TC MAX, un aparato con un diseño muy atractivo que alcanza una velocidad máxima de 100 km/h y tiene una autonomía de 110 kilómetros. Su precio $16.000.000



Si lo suyo es cuidar el medio ambiente, aquí está la Yamaha YCZ 110, una moto popular ($3.800.000) que se caracteriza por ser de las pocas de baja cilindrada que viene con catalizador, lo que hace genere un 50 por ciento menos de emisiones.



TVS tiene su RR310, una sport con pinta de ‘grande’ que atrae muchas miradas, o si prefiere las grandes, dése una pasada por BMW para que aprecie la R1250 HP, o la mítica R1 M de Yamaha de 1.000 cm3. Por el lado de Auteco, tienen novedades con sus Victory, KTM y Bajaj.



Además, están los accesorios, cascos y equipos de protección para motociclistas, exhibiciones de trial y test drive para compradores, así como toda clase de repuestos.



VEHÍCULOS

EL TIEMPO