Diapositivas de mal gusto con connotaciones sexuales, comentarios y comportamientos calificados como machistas tienen en el ojo del huracán a Oswaldo Ordoñez, docente y geólogo de la facultad de Minas de la Universidad Nacional.



El colectivo Jacarandas y la docente Mónica Godoy denunciaron que, por años, el docente ha tenido comportamientos machistas en sus clases, así como gestos y palabras que son consideradas como acoso sexual.

La mayor polémica sobre acoso sexual tiene que ver con una diapositiva utilizada por el docente en la presentación de su curso en la que se muestra cómo será la evaluación.



La imagen es una caricatura en la que aparecen varias estudiantes arrodilladas en fila hacia el profesor con un letrero que dice “Hoy: examen oral”, lo que da entender que le están practicando sexo oral al profesor.



“Esto es un problema muy grave en las instituciones educativas, el profesor ya tiene varias denuncias sin que la universidad haya hecho nada”, dice Jacarandas, quien dice que este comportamiento ha ocurrido por años.



Que no se nos olvide que el profesor Oswaldo Ordóñez es además el director del grupo de investigación @gemma_unal, su violencia no solo se queda en las aulas, las redes sociales y sus salidas de campo. También tiene a su cargo un grupo amplio de estudiantes expuesto a esto. — Juliana Arbelaez-Gaviria (@starkblast_) March 28, 2023

Opinión que también expresó la profesora Godoy, quien se pronunció sobre la polémica diapositiva.



“¿Por qué razón sus estudiantes tienen que soportar este tipo de interacciones sexuales explícitas por parte de un docente? ¿Les parece humor el acoso sexual? Vamos a ver qué opinan las autoridades.

Esto dice el profesor

Ordoñez le dijo a este medio que el proceso viene desde hace tiempo y es producto del meme en mención, así como de un chiste que en su momento hizo en clase. El proceso está en etapa de investigación por parte de la Universidad, quien ha hablado con varios estudiantes.



"Esto vino a estallar otra vez ahora porque yo demandé por injuria y calumnia a dos docentes que no me conocen y no han visto mis clases. Pero yo no tengo ninguna denuncia ni por acoso sexual, por violación ni por violencia de género"aclaró Ordoñez.



El docente ha dicho que la situación ha sido dura para él y su familia en los últimos meses debido a que incluso han etiquetado a sus hijos en las publicaciones que hacen en su contra.



Sobre la diapositiva, indicó que en su momento no hubo ningún problema ni ninguna queja, pero que la dejó de utilizar.



Por su parte, fuentes de la Universidad Nacional de Medellín confirmaron que el tema ya está en conocimiento y que la Veeduría Disciplinaria está en etapa de investigación del caso, por lo que no se pueden pronunciar al respecto.



En redes sociales, estudiantes y exestudiantes se han pronunciado tanto a favor como en contra del docente.



“Hace 20 años fue mi profesor. El irrespeto a los estudiantes, las burlas, el maltrato sicológico son de sobra conocidos por generaciones”, dijo una estudiante.



“Oswaldo Ordóñez es un acosador en todos los sentidos, durante 2017 y 2018, años en los que tuve un papel de liderazgo dentro de los procesos de movilización de la U, me acosaba diariamente por redes sociales, culpándome hasta de lo que pasaba en Venezuela o Cuba”, expresó otro estudiante.



“Vi clase con el profesor Oswaldo Ordoñez, es una persona decente y justa, excelente profesor y profesional”, expresó un exalumno.



Otra persona expresó que al profesor lo acusaron “de algo peor” hace 20 años. “Lo destituyeron y después debieron restituirlo al descubrirse que fue un montaje ¿Saben por qué se lo hicieron? Por ser muy estricto académicamente. Por favor, no juzguen hasta terminar las investigaciones”.

Este señor Oswaldo Ordoñéz varias veces me agredió por redes, se ufanaba de sus títulos y macartizaba a quienes defendían Santurbán.

Hasta @DianaSaray le abrió espacios en @vanguardiacom.

Resultó todo un violentador secual este profesor universitario. https://t.co/amVBoUVpli — RICARDO ESLAVA (@ricardoeslava) March 27, 2023

Estimada Mónica, al profesor Oswaldo Ordóñez lo acusaron peor hace 20 años, lo destituyeron y después debieron restituirlo al descubrirse que fue un montaje ¿Saben por qué se lo hicieron? Por ser muy estricto académicamente. Por favor, no juzgue hasta terminar las investigaciones — Juan Medina Muñoz 🇨🇴 (@JuanMedinaMunoz) March 27, 2023

ALEJANDRO MERCADO

@AlejoMercado10