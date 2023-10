Profesor terminó herido luego de enfrentar a ladrones en Medellín; le robaron su moto

Desafortunadamente, la inseguridad en Colombia es una problemática cada vez más grande. Los casos sobre robo y personas heridas se han vuelto el pan de cada día.



Y es que se volvió habitual escuchar este tipo de situaciones en ciudades como Bogotá y Medellín.



De hecho, el pasado 19 de octubre se conoció que un docente fue víctima de unos ladrones en la ciudad de la 'eterna primavera' que, no contentos con querer robarle sus pertenencias, también lo hirieron con arma traumática.



“Yo iba por el sector de Villanueva cuando se me acercan dos tipos, me intimidan, me tumban de la moto, yo forcejeo con ellos, me dicen que entregue todo lo que tengo”, dijo Roger González, el docente afectado, a Noticias Caracol.



De acuerdo con el testimonio, la víctima reaccionó a los golpes con los delincuentes y, ante la resistencia por no perder su moto, ellos le dispararon.



“Las laceraciones que me hicieron con el arma traumática me han generado molestias en la parte física”, agregó.

El hombre pide ayuda de las autoridades

Tras el hecho, el hombre aseguró que la policía de Medellín no le ha emitido ninguna respuesta.



“Hasta ahora no me han dado ninguna respuesta. Ni me han llamado. Simplemente, me tomaron unos datos, se fueron y nada más”, aseguró.



Además, hace un llamado para que las autoridades le ayuden a recuperar su moto, la cual está valuada en 17 millones de pesos.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

