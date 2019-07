Madre relata cómo un profesor extorsionó a su hijo con fotos íntimas

Las autoridades de Medellín capturaron a un hombre, como presunto responsable de extorsionar a un adolescente de 15 años a cambio de no publicar unas fotos íntimas. Según el secretario de Seguridad, Andrés Tobón, el hombre es profesor de inglés de una academia privada y, al parecer, usó un falso perfil en redes sociales, haciéndose pasar por una mujer, para que el joven le enviara imágenes íntimas.

Este caso, ocurrido en el corregimiento San Antonio de Prado, fue atendido por el Gaula, luego de que el menor de edad le contara a su madre y esta decidiera denunciar.



La madre del adolescente dio su versión sobre lo ocurrido. Contó que se percató de que algo estaba mal, cuando su hijo de 15 años empezó a mostrarse preocupado en exceso porque necesitaba dinero para comprarse unos tenis. La mujer empezó a preguntarle qué le pasaba, pero no obtuvo una respuesta de parte de su hijo.



"Me parecía muy raro porque el nunca se había desesperado de esa manera por dinero y llegó al punto de pedirle dinero a la tía. Le pregunté qué le pasaba, qué problema tenía, pero no me quería contar", expresó la mujer.



El jueves 4 de julio, la madre vio a su hijo llegar con uno de sus instrumentos musicales, que tenía intención de empeñar para obtener dinero. Tras un leve regaño, el joven le contó lo que le sucedía, luego de que el padre de un amigo le aconsejara que hablar con su mamá era el mejor camino.

"Me contó que lo estaban chantajeando con las fotos, que si no pagaba, las publicaban el sábado. Le dije que dinero no íbamos a dar porque si paga la primera vez, le van a pedir más dinero", relató la madre, quien tomó la decisión de denunciar el hecho ante las autoridades, el viernes 5 de julio.



Lo que a la madre le parecía más extraño es que a su hijo lo estaba ayudando un profesor de inglés, que les dictaba clases a ambos. Según el relato de su hijo, el docente le dijo que fue contactado por el presunto extorsionista e, incluso, se ofreció a prestarle el dinero para que pagara lo que le estaban exigiendo.



Inicialmente la suma era de 500.000 pesos, que luego, por una supuesta ayuda del profesor, le rebajaron a 300.000 pesos. "No entendíamos por qué él como docente y siendo una persona adulta no le aconsejó al niño que denunciara", dijo la madre.



Además, el docente estaba insistente con el joven para que fuera a su apartamento el sábado 6 de julio y le entregara el dinero para pagarle al extorsionista. Las autoridades le dijeron a la familia que el menor de edad no podía cumplir esta cita, con el fin de proteger ante todo su integridad.

La madre contó que el profesor les daba clases a ella y a su hijo en una academia en la que se matricularon con el fin de hacer una actividad juntos. Agregó que este hombre parecía una buena persona y que se ganó la confianza de su hijo poco a poco. También sostuvo que las fotos con las cuales lo estaría extorsionando eran de hace más de un año.



Después de la denuncia y la captura del sujeto, la madre se siente intranquila, pues no sabe si la familia del hombre pueda tener alguna represalia en contra de ella o su hijo por atreverse a denunciar.



Asimismo, recomendó que ante cualquier acto de extorsión, el mejor camino es denunciar. "No den dinero porque uno da la primera vez y lo van a seguir extorsionando y eso no va a parar nunca, aparte te dañan tu vida, tu integridad, siempre hay que denunciar y más cuando está en juego la integridad de un menor de edad", puntualizó la mujer.



