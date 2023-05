La Procuraduría General de la Nación informó que abrió indagación previa contra Oswaldo Ordóñez Carmona, profesor de la Universidad Nacional sede Medellín por presuntos actos de acoso sexual contra estudiantes. Al proceso también fueron vinculados otros funcionarios de la institución educativa.

Según reportó el Ministerio Público, se indaga si el docente utilizó una imagen sexual explícita en unas diapositivas para explicar cómo serían los porcentajes de evaluación de su clase.



Desde el colectivo Jacarandas, uno de los encargado de denunciar el comportamiento de profesor, se aseguró que el profesor ya tiene varias denuncias sin que la universidad haya hecho algo.



(Puede leer: Banda de la comuna 13 manifestó su deseo de participar de la 'paz total')



La denuncia fue publicada en una red social que cuestionó “¿Por qué razón sus estudiantes tienen que soportar este tipo de interacciones sexuales explícitas por parte de un docente? ¿Les parece humor el acoso sexual? (…)"



En marzo, cuando se denunció el comportamiento del profesor, este le dijo a EL TIEMPO que el proceso viene desde hace tiempo y es producto de un meme, así como de un chiste que en su momento hizo en clase.



(Le recomendamos leer: Medellín: capturan a un sujeto que pretendía hurtar a turista coreano)



"Esto vino a estallar otra vez ahora porque yo demandé por injuria y calumnia a dos docentes que no me conocen y no han visto mis clases. Pero yo no tengo ninguna denuncia ni por acoso sexual, por violación ni por violencia de género", aclaró Ordoñez.



Con el fin de identificar o individualizar a los posibles autores de la supuesta falta disciplinaria, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia decretó la práctica de pruebas documentales y testimoniales.



MEDELLÍN