La Procuraduría General de la Nación, a través de la procuradora delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, le envió un oficio al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, en el que le pidió revelar los informes en los que se basó para alertar sobre la inestabilidad del macizo rocoso de Hidroituango tras su entrada en operación comercial.



Se trata del informe que solicitó la UNGRD al Servicio Geológico Colombiano y el reporte que recibió la entidad por parte del doctor Modesto Portilla en los que, según Pava, se alertan sobre posibles riesgo para las comunidades aguas abajo del Proyecto en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia.

El ente de control aseguró que el hecho de no haber revelado esa información antes de la evacuación preventiva que se realizó aguas abajo del proyecto el pasado miércoles, 14 de diciembre, es contrario al principio de oportuna información que obliga a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) a mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre las posibilidades de riesgo.



Y señaló que a la fecha los informes no han sido presentadas a las respectivas entidades ni ha sido divulgado en la página web de la UNGRD.



"Le solicitamos con carácter urgente que, en el trascurso de las 24 horas

siguientes al recibo de esta comunicación, sean remitidos los informes de la inspección que hizo el SGC al Proyecto Hidroituango, así como el informe del Dr. Portilla al correo de la procuradora delegada", se lee en la comunicación que fue enviada el pasado viernes, 16 de noviembre.



Asimismo, la Procuraduría pidió que los informes también le fueran enviados a EPM; al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; a los alcaldes de Ituango, Briceño, Valdivia, Tarazá, Cáceres y Medellín; y a los voceros de las Juntas de Acción Comunal.

Más de 4.200 personas fueron evacuadas de sus casas el pasado miércoles en comunidades aguas abajo de Hidroituango. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

EL TIEMPO reveló este fin de semana que el informe del Servicio Geológico Colombiano está en proceso de oficialización y que hasta que eso no se complete no podrá ser divulgado. Y que, por ahora, el director de la entidad, Julio Ferro, no entregará declaraciones al respecto por tener un conflicto de intereses con el tema Hidroituango.



En el documento de tres páginas, la procuradora Tatiana Oñate recordó, además, que "ni la alta dirección, ni ninguna persona con poder de decisión de la UNGRD participó en los espacios desarrollados con posterioridad a la publicación, el 9 de noviembre, de la Resolución 1056" que recomendó la evacuación aguas abajo.



Según información revelada por el mismo ente de control, desde el 9 de noviembre hasta el 14 de diciembre (fecha en que también inició la operación comercial continúa de la Central Ituango) se realizaron 17 reuniones preparatorias de las cuales a 10 no asistió la UNGRD y en 4 no intervino.



Además, su director no participó el Puesto de Mando Unificado que se instaló en el proyecto el día de la evacuación.



Para la Procuraduría esto podría afectar el principio de concurrencia "porque ninguna de las personas a las que se le asignó la tarea de acompañar estos espacios hizo alguna salvedad o advertencia en las diferentes ocasiones que se explicó el escenario de 'evacuación preventiva' que hubiera permitido hacer los ajustes previos de acuerdo con la visión de la UNGRD, en su calidad de instancia orientadora y coordinadora del SNGRD". Y reiteró que dichas advertencias solo se conocieron con posterioridad a la evacuación.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le pidió a Pava ser más técnico y el gobernador Gaviria solicitó que EPM y el Dagran conozcan el SGC, ya que sería contrario a la información que ha entregado la empresa a cargo de la obra.



MEDELLÍN

