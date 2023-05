Por presuntas irregularidades en la suscripción de cuatro contratos de obra por valor de 2.966’170.870, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de El Santuario, Luis Alexandri Ramírez Duque (2016-2019). La decisión también involucra al exsecretario de Obras Públicas y Medio Ambiente, Daniel Alejandro Rendón Gaviria (2017).

El exmandatario, según el ente de control, habría impedido la pluralidad de oferentes al contratar directamente con la Asociación de Municipios del Oriente Antioqueño (Masora), trabajos que debieron haberse suscrito a través de una licitación pública.



(Puede leer: Rescatan 16 perros de criadero ilegal que estaban en precarias condiciones en Sabaneta)



Las obras que hacen parte de la investigación son: el mejoramiento del espacio público, algunas vías y la construcción de dos kilómetros de placa huella.



Sobre el exsecretario de Obras Públicas, "este pudo haber participado en la etapa precontractual elaborando y suscribiendo dos estudios previos de los cuatro contratos referidos, los cuales sirvieron como soporte para los procesos adelantados mediante contratación directa, una modalidad que no correspondía”, dice la Procuraduría.



(Le recomendamos leer: En Nechí, un hombre asesinó a la administradora de una cantina por no pagar la cuenta)



Los implicados habrían incumplir lo establecido en el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, respecto a que “las asociaciones de municipios no pueden ser contratadas de manera directa para ejecutar obra pública, salvo que se sometan a un proceso público de licitación”.



Para la Procuraduría las faltas cometidas por los exfuncionarios fueron calificadas como gravísimas; cometida a título de culpa gravísima, la del exmandatario, y con culpa grave la del exsecretario.



La Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro remitirá el expediente al despacho de juzgamiento competente para que adelante el juicio.



MEDELLÍN