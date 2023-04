Los desmanes ocurridos el domingo 16 de abril en el estadio Atanasio Girardor entre integrantes de la barra organizada Los Del Sur y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tiene otro capítulo.



Si bien se conoció que fueron ocho las personas capturadas por los daños y las agresiones, esta vez se conoció que la Policía también está siendo investigada.

El ente de control informó que abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la Policía "por presunta extralimitación de sus funciones en un enfrentamiento de fanáticos del Atlético Nacional".



Y es que por redes sociales circula un video sobre el enfrentamiento entre fuerza pública e hinchas, en el que se ve a un Policía golpear a un aficionado con lo que parece ser un extintor.



(Le recomendamos leer: Atención: Túnel de Occidente, en Medellín, fue cerrado por accidente de tránsito)

Así se vivieron los disturbios entre algunos hinchas de Atlético Nacional y el Esmad en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot. #FútbolEnPaz 🙏🏽🙏🏽🙏🏽



(📽️ Omar Corrales) pic.twitter.com/8L19uUB2vL — 🇳🇬NOTICIASDELVERDE🇳🇬 (@NOTICIASDEVERDE) April 17, 2023

Dice el comunicado de la Procuraduría que "Al parecer, los servidores públicos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) -hoy UNDMO- intervinieron en un enfrentamiento entre hinchas; pero presuntamente para dispersarlos utilizaron gases y posiblemente, según la información en medios de comunicación, uno de los policías habría golpeado en la cabeza a uno de los asistentes con un extintor".



Agregó la entida que esta verificando la gran cantidad de denuncias ciudadanas sobre golpizas innecesarias a las personas capturadas en los disturbios.



(Lea, además: La millonada que perderá el comercio porque Nacional no jugará en el Atanasio)



"También se investiga los presuntos hechos violentos por parte de los policías que presuntamente propiciaron aproximadamente 90 personas heridas", dice la Procuraduría.

Se investiga los presuntos hechos violentos por parte de los policías que presuntamente propiciaron aproximadamente 90 personas heridas FACEBOOK

TWITTER

Por tanto, la Procuraduría busca determinar los policiales involucrados y la responsabilidad disciplinaria de los servidores que resulten comprometidos, con los hechos materia de averiguación.



icho episodio de violencia en el estadio hizo que el partido entre Nacional y América de Cali no se jugara y, además, generó que la alcaldía de Medellín no le facilitara el estadio al equipo verde hasta que no garantice las condiciones de seguridad necesarias.



Los daños estimados en la tribuna sur y las afueras del estadio están estimados en más de 1.000 millones de pesos.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO