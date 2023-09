Tras un video compartido en redes sociales en el cual el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, discute con el concejal Sebastián López y lanza supuestas manifestaciones irrespetuosas, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del mandatario de la capital antioqueña.

​Según el órgano de control, los hechos habrían ocurrido el pasado 21 de septiembre en las instalaciones del Consejo de Medellín, luego de que Quintero terminara una rueda de prensa que se había convocado a la salida del recinto.



El alcalde de Medellín habría llegado hasta los pasillos del Concejo para radicar el proyecto de acuerdo que pone en consideración la propuesta de diluir la participación de EPM en Tigo- UNE.



Sin embargo, tras radicar el documento en la secretaría de la corporación, Quintero fue increpado por uno de sus principales detractores: el concejal por el Centro Democrático, Sebastián López.

Rifirrafe entre Daniel Quintero y concejal Sebastián López Foto: Cortesía

La discusión entre Quintero y López

En los pasillos del Concejo y ante los medios de comunicación, Sebastián López cuestionó al alcalde Quintero por su inasistencia a esa corporación durante la instalación de las sesiones extraordinarias el pasado 19 de septiembre, en las cuales se discutiría, entre otras cosas, el proyecto radicado para el tema Tigo- UNE.



"Si usted no es capaz de venir a la instalación de las sesiones, entonces no venga al concejo", sentenció López.



Mientras tanto, Quintero y algunos de sus acompañantes se dirigieron al concejal con fuertes señalamientos: "De la rabia porque nos robaron, porque nos da rabia que nos tumben", sentenció el mandatario.



Minutos después, el concejal le pidió a Quintero que hablara con "tranquilidad", a lo que el alcalde le contestó: "Pa' no pegarle, hijueputa".

Por dichos sucesos, la Procuraduría General de la Nación anunció medidas disciplinarias en contra del alcalde antioqueño.



"Con la apertura de la investigación, el Ministerio Público busca determinar si se cometió una falta disciplinaria por parte del alcalde Quintero, esclarecer los motivos determinantes del hecho, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y la responsabilidad del investigado", aseguró el órgano de control.



Así mismo, desde esa entidad anunciaron que se tendrá en cuenta los videos difundidos en redes sociales y material recopilado por los medios de comunicación para usarlos como prueba dentro de la investigación.

La respuesta de Quintero tras la discusión

En entrevista exclusiva con el diario EL TIEMPO, el alcalde Daniel Quintero se refirió a los hechos que tuvieron lugar en el Concejo de Medellín y aseguró que "si de algo me he caracterizado es por decir la verdad aunque duela".



El alcalde se refirió a un "cartel de los 20 billones de pesos que le han quitado a la ciudad en los últimos 20 años de forma cínica y burlona".



Así mismo, en su ceunta de X aseguró que "hay medios más indignados por un hp que por los 20 billones que nos han tumbado esos hp".

'El alcalde va al concejo a maltratar y a insultar a los concejales': Sebastián López

En diálogo con este medio, el concejal López aseguró que Quintero "va al concejo a maltratar y a insultar a los concejales.



Según el corporado, en dicha discusión Quintero lo tildó de "ladrón" y de "hijueputa", en medio de un estado de descontrol.



"(Quintero) empezó a descontrolarse, a gritarme ladrón, a gritarme hijueputa, que para no pegarme. El tipo se descontroló y me preocupan muchos sus actitudes mentales para que pueda seguir gobernando", agregó el concejal.



López aseguró que desde el lunes, en el consejo de gobierno, el mandatario está "insultado a los concejales", por lo que le piden que el debate de Tigo-UNE se haga en la calles.



Cuando se le preguntó si prepara algún tipo de acción legal contra el alcalde o los secretarios de despacho por haberlo llamando ladrón, López dijo que "para mí todo el rechazo que la ciudad le está demostrando es suficiente".

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

​*Con información de Medellín

