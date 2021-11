Los líos para revocar a Daniel Quintero

El pasado miércoles 10 de noviembre, después de no pocos tropiezos, el comité de revocatoria Pacto por Medellín hizo entrega oficial de las firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con las que busca que el alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, sea revocado de su cargo.



De acuerdo con voceros de la revocatoria, el movimiento alcanzó más de 305.000, pese a que solo necesitaba presentar 91.026. Esta cifra equivale al 30 por ciento de la votación con la que el alcalde ganó las elecciones en el 2019.



(Le puede interesar: En Antioquia descartan medidas restrictivas ante cuarto pico del covid-19)

El total de votos válidos en Medellín fue de 786.802, de ellos por Quintero fueron 303.420 y para lograr el objetivo que persiguen sus detractores tendrían que conseguir el 40 por ciento de esa votación, como mínimo, para su validez. Es decir, que 314.720 personas deben votar en contra de la continuidad del actual mandatario.



Para el expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), jurista y profesor universitario, Guillermo Mejía Mejía, una de cuyas obras más consultadas es Régimen jurídico de las elecciones en Colombia, este mecanismo de participación ciudadana, Revocatoria del mandato, “está diseñado para que no funcione”.



Una primera razón del jurista es que los umbrales, en este caso el 30 por ciento, son muy altos. Durante el período administrativo 2016-2019 fueron radicados más de 100 intentos de revocatoria. La mayoría se cayeron por falta de firmas requeridas.



(Le recomendamos: Minería en Jericó: voces a favor y en contra)



Hasta ahora, el único proceso de revocatoria en una ciudad principal que había alcanzado el umbral de firmas fue contra Gustavo Petro, en junio de 2013, con 357.250 avaladas por la Registraduría. Este trámite, sin embargo, se suspendió con la destitución del entonces mandatario capitalino por parte de la Procuraduría.



Pero, a pesar de que quienes buscan la revocatoria de Quintero afirman haber superado el umbral se les viene otro lío.



Una vez entregadas las firmas, la Registraduría de Medellín dispone de 45 días calendario para acreditar que se cumplió con el requisito. ¿Y qué se requiere para que sean válidas? “Que la persona si haya puesto su nombre, cédula y firma de propia mano, la uniprocedencia. Hay un dicho popular que la gente suele decir y es que a nadie se le niega una firma, pero pone otro nombre u otra cédula. Además, se requiere que esa persona que firmó esté en el censo electoral del municipio donde se va a revocar”, explica Mejía.



(Además: Ambulancia chocó con un bus y paciente que transportaba murió)

Agrega que la Registraduría tiene actualmente en análisis 18 revocatorias en el país, más los candidatos que aspiran por firmas. “Estimo en 17 millones el número de firmas por examinar. ¿Con qué recursos cuenta esa entidad para semejante trabajo? Puede acudir al sistema de las encuestas que hacen comprobaciones aleatorias. Por ejemplo, solo tomar el 10 por ciento de esas firmas del total que entregaron en Medellín y con base en eso determinar su validez o invalidez. Pero ¿qué va a pasar?, que los contrarios pueden pedir que sean revisadas todas, una por una, lo cual va a hacer que los tiempos corran”, afirma Mejía.



Sin embargo, suponiendo que la Registraduría, una vez avale la recolección de las firmas y notifique al gobernador Aníbal Gaviria de que se logró el cumplimiento de todos los requisitos para que fije la fecha de votación correspondiente, se viene otro problema.



A los ocho días de recibir luz verde de la Registraduría, el gobernador debe acordar la jornada de votación de la revocatoria, que no debe superar los dos meses. Es decir, si todo marcha según lo presupuestado la convocatoria coincidirá con las elecciones al Congreso y la presidencial en dos vueltas en marzo del año entrante.



(También lea: ¿Por qué el oro está en la mira de la delincuencia en Medellín?)



“Están muy angustiosos los tiempos, además de coincidir con elecciones hay que tener en cuenta que los mecanismos de participación ciudadana como Plebiscito, Iniciativa popular legislativa, Referendo, Cabildo abierto y esta Revocatoria del mandato deben hacerse en un día diferente a la jornada electoral. Esta sería la cuarta votación en un país con tradición abstencionista cercana al 51 por ciento”, explica Mejía.

Un mico del tamaño de un orangután que reza que estos pueden ser por insatisfacción general de la ciudadanía o por incumplimiento del programa. FACEBOOK

TWITTER

Además, según Mejía, otra dificultad radica en que el alcalde que se pretende revocar no va a propiciar el que la gente salga a votar. Por el contrario, que no lo hagan. “Como esto está montado sobre umbrales, entonces si no se logra determinada votación, pues no hay revocatoria. Ese día puede haber campañas y programas para que la gente no salga ese día de la casa o haga otras cosas. Mire, se necesitan 314.720 personas. Eso equivale a llenar siete veces el estadio Atanasio Girardot que tiene un aforo de 40.000. Eso será muy difícil, que salga tanta gente a votar”, asegura.



Precisa el experto que la Corte ha llamado a ese fenómeno la abstención activa. Es decir, quien se abstiene de salir a votar está ejerciendo una forma de participar.



Para completar este panorama se vienen dos meses “muertos en política, como lo son diciembre y enero”, para hacer campaña y lograr un plan efectivo para convencer a la ciudadanía a una movilización.



Ahora bien, las razones que fundamentan la revocatoria son otra causa de controversia. Para Mejía hay un vacío. El artículo 259 de la Constitución Política dice claramente que quienes elijan gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. Seguidamente, agrega que la ley reglamentará el ejercicio del voto programático.



(Le recomendamos: Cinco personas resultaron heridas en choque múltiple en Caldas, Antioquia)



Efectivamente, para reglamentar esta norma fue expedida la Ley 131 de 1994, conocida también como la Ley del Voto Programático. Esta ley desarrolla a cabalidad el artículo constitucional y ordena que si el elegido no cumple con el programa, debe ser removido del cargo mediante el mecanismo de la revocatoria por voto popular.



La cosa iba muy bien hasta que el Congreso expidió, en ese mismo año de 1994, la Ley 134 que regula todos los mecanismos de participación ciudadana tales como el Referendo, el Plebiscito, la Consulta popular, el Cabildo abierto y, desde luego, la Revocatoria del mandato. Pero a alguien se le ocurrió agregarle al artículo 65, que trata sobre los motivos de la revocatoria, “un mico del tamaño de un orangután que reza que estos pueden ser por insatisfacción general de la ciudadanía o por incumplimiento del programa. Esa frase es un agujero del espacio en el cual caben todas las interpretaciones imaginables como las que han esgrimido los promotores de la revocatoria del alcalde de Medellín”, dice Mejía.



El 25 de enero de este año fue la audiencia citada por el CNE para exponer las razones del Comité Revocatorio y la postura frente a este caso del alcalde Quintero.



En la audiencia pública el abogado Julio González Villa, delegado para hablar por el Comité, indicó que son dos los motivos por los que se busca la revocatoria: la insatisfacción ciudadana y el incumplimiento del Plan de Desarrollo.



De acuerdo con el delegado, la baja inversión en educación, los problemas de Buen Comienzo, el caos en Metrosalud, casos de nepotismo, mal manejo de EPM, entre otros, hacen parte de la insatisfacción ciudadana.



Quintero, en ese mismo espacio, dijo que las razones que dio el comité de revocatoria son las mismas quejas que tenían en campaña, por lo que adujo intereses políticos de quienes perdieron las elecciones del 2019.



Hasta ahora, Néstor García, alcalde de Tasco, Boyacá, es el único mandatario revocado del cargo (2018).



JORGE IVÁN GARCÍA

EDITOR DE EL TIEMPO

MEDELLÍN