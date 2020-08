Primera Zona de Aire Protegido en Medellín operará desde el 2021

La primera Zona de Aire Protegido en el valle de Aburrá, delimitada en un polígono del Centro de Medellín no verá la luz este año.



De acuerdo con la Alcaldía, será en 2021 cuando se iniciaría la implementación de una versión liviana, con el objetivo de realizar una activación de la ciudadanía frente a esta apuesta, con medidas pedagógicas.



La zona protegida comprende las calles 44 y 58, es decir entre San Juan y Echeverri, y la zona que comprende desde la Avenida Oriental hasta el Ferrocarril, es decir entre las carreras 46 y 57.

Carlos Cadena Gaitán, secretario de Movilidad de la ciudad, manifestó en entrevista con EL TIEMPO en mayo de este año cómo este proyecto se enmarcaba en el componente de Ecociudad, dentro del Plan de Desarrollo del alcalde Daniel Quintero.



"Este proceso tiene que ver con reducir el tránsito de vehículos con combustibles fósiles con un enfoque en los más contaminantes. Desde enero hemos venido avanzando en ese proceso, que, además de querer mejorar la calidad del aire, busca optimizar procesos urbanos y ambientales de la ciudad para que esta centralidad sea más caminable", explicó Cadena en su momento.



Agregó que al finalizar el cuatrienio, Medellín debería tener en marcha una gran zona urbana de aire protegido, que es un compromiso hecho tras el ingreso a la red global de ciudades G40.



(Le puede interesar: ‘Medellín Futuro’ 2020-2023: ¿mucho plan y poco desarrollo?)



Este 31 de agosto se cumplen dos años de haber sido emitida la resolución del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) que dicta los lineamientos para su implementación y la actual Administración Municipal reporta estar avanzando en el proceso colaborativo, por el que este año se han realizado 10 sesiones de trabajo.

Por ello, se tomó la determinación de proteger la zona, de modo que se alivianara el tráfico, prevaleciera la caminabilidad en el Centro y se disminuyera, además de la contaminación, el ruido. FACEBOOK

TWITTER

En dicho documento se define a las ZUAP como las zonas en las cuales se presentan altos índices de contaminación atmosféricas que pueden perjudicar a los habitantes metropolitanos en general, y por tanto ameritan medidas de control ambiental por parte de las entidades competentes.



Allí indica que a las ZUAP podrán ingresar vehículos con tecnologías de cero, ultra baja o baja emisión (eléctricos, híbridos y gas) y todos aquellos vehículos con antigüedad no mayor a 10 años desde la fecha de expedición inicial de la matrícula vehicular. Los demás, solo podrán hacerlo de acuerdo con la normatividad de cada municipio, en este caso de Medellín, aspecto que aún no se conoce.



(Lea también: La ruta para que Medellín sea pionera en movilidad eléctrica)



Más específicamente, se observó que entre 2015 y 2017, las estaciones donde es monitoreado el PM2.5 dentro de la Zona Urbana de Aire Protegido, superaron de manera frecuente la cantidad que señala la norma colombiana diaria (50 pg/m3).



Por ello, se tomó la determinación de proteger la zona, de modo que se alivianara el tráfico, prevaleciera la caminabilidad en el Centro y se disminuyera, además de la contaminación, el ruido.



La Secretaría aclaró que está trabajando en estos frentes, durante este año, mientras que continúa realizando operativos para la verificación de emisiones a las fuentes móviles.

Durante este año, junto con la autoridad ambiental, ha realizado 66 operativos en el Centro de la ciudad, en los que se han revisado 639 vehículos (424 aprobados y 215 rechazados). FACEBOOK

TWITTER

“La siguiente etapa del proyecto acotará los alcances de las medidas a implementar y el escenario del sistema de control, con lo cual se continuará el proceso participativo y se estructurará los estudios de detalle para la implementación de estas”, manifestó la Secretaría de Movilidad de Medellín a EL TIEMPO, por medio de un documento.



(Mire también: Qué significa que Medellín se convierta en una 'ecociudad')



Para el concejal de Medellín, Daniel Carvalho, es fundamental darle celeridad al tema.

“Efectivamente no ha habido casi que ningún avance. Hago un llamado a que aceleren para definir eso”, dijo.



De la gestión, el Área Metropolitana confirmó que desde el 13 de febrero se definió con la Secretaría de Movilidad el plan de trabajo en la ZUAP del Centro de Medellín con la nueva administración municipal, y que el mayo 7 se reunieron para una evaluación conjunta de los indicadores de seguimiento a las acciones a realizarse en el sitio, sin dar más detalles.

¿Cómo se mejorará la calidad del aire en la zona?

Durante la administración de Federico Gutiérrez, la Secretaría de Movilidad realizó un estudio de medidas de gestión de la demanda para el centro de Medellín, el cual hoy en día es la base para proponer los diferentes escenarios de control en la zona que se encuentran en análisis para el proyecto.



En esa mismo periodo, el AMVA presentó a la Secretaría de Movilidad de Medellín cinco escenarios de cómo se podrían reducir las emisiones, opciones que fueron construidas con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana (por medio del contrato 1179 de 2018).



Básicamente, estos plantean diferentes horarios restrictivos en dicho perímetro del centro, a través de la medida del Pico y placa, a vehículos, motos 2T y 4T, transporte de carga.



(Además: El tradicional Pueblito Paisa mostrará su nuevo 'look' este 2020)



Hasta ahora, la Secretaría de Movilidad no ha confirmado cuál escenario pondrá en marcha.



"Para el plan de tráfico específicamente, se ha conformado un conjunto de medidas que está siendo explorado y retroalimentado, a través del proceso participativo, y el siguiente paso será la formulación y construcción de estrategias puntuales para cada acción identificada en esta etapa inicial”, respondió sobre este punto la Secretaría de Movilidad.

Uno de ellos, que plantea restringir el transporte de carga entre las 11:00 y las 7:30 p.m., reduciría 49,7 por ciento la emisión de esos contaminantes FACEBOOK

TWITTER

A su turno, el AMVA indicó a este medio de comunicación que como autoridad ambiental no “se hicieron sugerencias sobre la conveniencia de implementación de algún escenario en particular, entendemos que la decisión corresponde exclusivamente a la autoridad competente en el municipio de Medellín”.



Lo que sí se sabe es en cuánto reduciría cada escenario, la emisión de partículas contaminantes P.M 2.5. Uno de ellos, que plantea restringir el transporte de carga entre las 11:00 y las 7:30 p.m., reduciría 49,7 por ciento la emisión de esos contaminantes por parte de este tipo de vehículo, mientras que la reducción general sería del 28,4 por ciento.



De otro lado, el escenario cinco, por ejemplo, pondría Pico y placa de cuatro dígitos tanto para autos, como para motos de 2T y de 4T, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Este, generaría una reducción de contaminantes por parte de los autos de un 210,1 por ciento, 26,8 por ciento de las motos 2T y 32,1 de las 4T, lo que apuntaría a bajar la emisión en general en un 5,3 por ciento.



Por lo pronto, en la zona se adelantan acciones encaminadas a la contribución de la ZUAP, también por parte de actores privados, como son la Corporación Perpetuo Socorro y el Proyecto San Ignacio.

En ambos sectores adelantamos la planificación de intervenciones, con el objetivo de destacar principios fundamentales para la movilidad inclusiva en el desarrollo urbano FACEBOOK

TWITTER

Al respecto de este tema, la Secretaría enfatizó en que “en ambos sectores adelantamos la planificación de intervenciones, con el objetivo de destacar principios fundamentales para la movilidad inclusiva en el desarrollo urbano”.



Dentro de estas intervenciones están las estrategias desde la infraestructura para el transito calmado, la implementación de cicloinfraestructura y los elementos complementarios necesarios para la movilidad en bicicleta como los ciclo parqueaderos, y estaciones de integración al masivo.



Además, la Administración Municipal dice estar avanzando en el componente “verde” en las calles, que mitiga la gran cantidad de capas pavimentadas que impermeabilizan el territorio y en el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad hacia el transporte público, pues se trata de que las personas que confluyen en esta parte de la ciudad, se movilicen de otras formas.



Melissa Álvarez Correa

Redactora EL TIEMPO

Medellín