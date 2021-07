El regaño de una abuela a uno de los capturados de la 'primera línea'

Este sábado se conoció que 12 presuntos miembros de la llamada 'primera línea' fueron capturados en distintas ciudades del país, previo a las protestas que están programadas para este 20 de julio.



Según las autoridades, las capturas se hicieron en Medellín, Pasto, Villavicencio, Cúcuta, Neiva, Buga, Soacha y Palmira.



Estas personas, según el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, poseían elementos explosivos que se usan para fabricar bombas molotov y artefactos improvisados para atacar a la Fuerza Pública.



"Son allanamientos importantes para la seguridad de todos los colombianos de cara al 20 de julio", comentó el alto oficial.



Tras esta captura se hizo viral un video en el que una mujer regañó a uno de los jóvenes mientras salía de su casa esposado y custodiado por hombres de la Policía.



Según ha trascendido, se trataría de un joven conocido como Carro Loco, quien fue detenido en el municipio de Bello, en el norte del valle de Aburrá, en Antioquia.



En las imágenes se observa cómo el joven es sacado del segundo piso de una vivienda y se acerca al primer piso, donde habla con una mujer.



"Ahora sí se recuerda que tiene abuela", dice la mujer, y agrega, mientras le echa la bendición al hombre: "muy bueno mijo, siga 'huevoniando', anda es con mentiras".



Él, por su parte, le dice que Dios la bendiga, mientras sale acompañado de, al menos, 15 uniformados.



​Algunos sectores de Bello se han visto fuertemente afectados por las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril.

