Turbo fue autorizado para levantar el aislamiento

Tras abrir 320 locales comerciales de unos 400 en el perímetro del centro de Turbo (Urabá antioqueño), el municipio recibió el aval del Ministerio Nacional para levantar el aislamiento. Así lo confirmó este miércoles el alcalde Felipe Maturana.



Durante los cuatro días en los que este distrito aplicó el piloto de reactivación económica, esos locales reportaron ventas por 1.300-1.500 millones de pesos, y entraron a trabajar unos 1.000 empleados.

Ahora, y tras esta prueba, el municipio amplió las medidas para los comerciantes de Currulao, uno de los corregimientos más grandes del país, donde se está habilitando el comercio que no genera aglomeraciones, es decir, cerca del 95 por ciento.



“Ayer el Ministerio nos certificó como municipio no covid y el Ministerio del Interior nos dijo que podíamos levantar la medida de aislamiento, entonces estamos trabajando en esa línea”, confirmó el Alcalde a EL TIEMPO.



A su turno, Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia señaló que tras los decretos de reactivación económica en los municipios que no tienen casos de contagios por covid-19, se puede ir avanzando hasta el punto de levantar en aislamiento en la población, de manera ordenada, gradual y sin permitir las aglomeraciones de todos modos.

Tras los decretos de reactivación económica en los municipios que no tienen casos de contagios por covid-19, se puede ir avanzando hasta el punto de levantar en aislamiento

“Lo pueden hacer en el marco del decreto nacional y en el marco de los decretos que el Gobierno Nacional les esté autorizando a los alcaldes. Vimos que el piloto de Turbo tuvo resultados muy positivos. En la medida en que vayan expendiendo los decretos y que el gobierno nacional lo autorice, ellos van a ir generando esa confianza para que otros lo hagan. Turbo es uno de los casos que se está volviendo icónico porque arrancaron de primeros en ese piloto”, explicó Suárez.



Y es que en efecto, de acuerdo con el decreto nacional, no se puede dar apertura a comercios como gimnasios, discotecas, bares, casinos, que generan aglomeraciones o un contacto más cercano entre las personas. Maturana recalcó que estos no se abrirán aún, y que los comerciantes ya están cumpliendo “muy bien las medidas. pienso que podríamos ser mucho más flexibles”.



El mandatario recalcó que un 95 por ciento de las personas hacen uso del tapabocas, y que se están haciendo controles con puntos de desinfección y de información en el centro donde está ubicado el comercio. Además, al acompañamiento de la fuerza pública ha permitido el control, además de la imposición de comparendos a quienes no cumplan la medida.

Turbo es uno de los casos que se está volviendo icónico porque arrancaron de primeros en ese piloto

Cabe recordar que en la zona del Urabá ha habido cinco casos de coronavirus que ya no están activos: cuatro en Apartadó y uno en San Pedro de Urabá. En el departamento hay 21 puestos de control habilitados y, hacia el Urabá, hay uno en Dabeiba y otro en Arboletes. Por lo tanto, el cierre de fronteras persiste y el ingreso al municipio de Turbo tiene fuertes controles.



Ahora la preocupación es el Chocó, por lo que el alcalde pidió ayuda al gobernador Aníbal Gaviria.



“Hoy tenemos una reunión con el gobernador y una de mis peticiones va a ser esa, que nos ayude a controlar más. No la llegada, sino el punto de salida que son los municipios del Chocó, porque no hay control en este momento de la armada en el Río Atrato en el sector marítimo, los controles los están haciendo a la llegada. Y es muy difícil que una embarcación que venga desde el Chocó 12 horas en el río ya se vaya devolver estando en Turbo”, expuso Maturana.



Medellín

EL TIEMPO