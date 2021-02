Hombre señalado de tirar a su novia desde un noveno piso quedó libre

Pamela Lorduy, la mujer de 28 años a la que presuntamente su novio la habría arrojado desde un noveno piso en el 2019, dice temer por su vida, luego de que su presunto agresor fuera dejado en libertad este lunes, por vencimiento de términos.

Por medio de una denuncia pública, la mujer dio a conocer que su expareja llevaba 520 días con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, 240 de ellos fueron los términos correspondientes a la jurisprudencia, cuando 120 son los permitidos por ley.



Lorduy denunció que la única condición que le pusieron a su presunto victimario fue "firmar un compromiso para que no me buscara", por lo que siente estar desprotegida.



"Sí me pueden vulnerar a mí el derecho dejándolo salir, pero no lo pueden a él cargar con esos tiempos que corresponden a la jurisprudencia. Yo entiendo que la libertad es un derecho humano, pero dónde quedan los derechos de la víctima. Además, la audiencia se llevó a cabo sin mi abogado", señaló Lorduy en diálogo con EL TIEMPO.



A su turno, la Fiscalía solicitará una orden de restricción para que él no se me pueda acercar, pero el juzgado debe aprobarla y en los tiempos del trámite, dice no saber qué pueda ocurrir.

"Es la revictimización más grande, es tener a mi presunto agresor por fuera en la calle, sin entre comillas ni dios ni ley hasta que decidan ponerle una caución en su contra, solamente contando con un compromiso que él hizo, ni siquiera escrito, sino verbal, donde decía que no se iba a acercar a mí y eso quedó en el acta, pero yo no confío en la palabra de un hombre que presuntamente me tiró de un noveno piso", manifestó Pamela, que aunque no le quedan dudas de la agresión, conoce que debe referirse así a su expareja, hasta que sea juzgado.



La mujer relató que el proceso, que se lleva a cabo en el Juzgado Municipal de Envigado, ha tenido todo tipo de demoras.



Cuando lo capturaron, ella no pudo asistir a la primera audiencia, por lo cual su hermano fue en su representación. En esta se realizaron la lectura de cargos y la legalización de la captura.



La segunda audiencia fue aplazada dos veces, una por incapacidad del juez y la segunda por una inundación en la edificación del juzgado, posteriormente se realizó una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento y una apelación por parte de la defensa, las dos fueron negadas.



En adelante, la defensa nuevamente pidió dos aplazamientos para la audiencia preparatoria que, finalmente, se realizó el 25 de noviembre de 2020.



"Desde ese momento no se ha fijado una fecha porque a los abogados de mi presunto agresor, es decir la defensa, no le fueron autorizados unos testigos que son comunes con la Fiscalía, por lo cual ayer lunes 8 de febrero a la 1:30 p.m. se llevó a cabo una audiencia alegando vencimiento de términos, en la cual a él solamente le hicieron firmar un compromiso de que no iba a buscarme", se puede leer en la denuncia.



Cabe mencionar que el juez que lleva el caso había acumulado seis días de incapacidad en total, y por temas de agenda en el juzgado se ha aplazado el juicio por dos meses aproximadamente y luego otros dos meses más debido a la inundación.



La mujer aseguró que la fiscal del caso le ha explicado que los tiempos de la defensa no cuentan, pero se estaban utilizando los tiempos del juzgado para alegar el vencimiento de términos.

Finalmente, la víctima relató que durante el tiempo de la relación que sostuvo con el hombre, la violencia psicológica fue constante, por lo que en reiteradas ocasiones presuntamente la habría amenazado con hacerle daño a ella y a su familia, motivo por el que teme también por ellos ahora que está en libertad.



Aunque esto no quiere decir que se desvincule del proceso, Lorduy relató que siente mucho miedo de encontrárselo en la calle, mientras el caso avanza.



"No es cómodo para mí que un presunto femicida, como la ley me obliga a decir hasta que lo condenen, esté por fuera porque la legislación colombiana no pudo hacer sus tiempos de manera adecuada, y lo tienen libre hasta que un juez decida si es culpable o inocente. En cualquier momento me lo voy a encontrar, y yo como víctima voy a tener que ser la que dé media vuelta y se vaya o a quién le pido ayuda", concluyó.



MEDELLÍN

