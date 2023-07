La Corte Internacional de Justicia leerá este jueves desde La Haya (Países Bajos) el fallo sobre la delimitación de la plataforma continental entre Colombia y Nicaragua. Esto sucederá diez años después de que el país centroamericano interpusiera una demanda en contra de Colombia reclamando que tiene derecho a extender su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde su costa.

El presidente Gustavo Petro escuchará la lectura de fallo en San Andrés. Así lo dio a conocer en la edición décima primera de la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia.



"Mañana (jueves) vamos a estar en San Andrés, el objetivo allí, con toda la cúpula militar, es esperar las decisiones de una instancia judicial que fue provocada hace décadas por un gobierno colombiano y que ha venido fallando en contra", enfatizó el Presidente.

¿Cómo es el panorama para Colombia frente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el pleito con Nicaragua?

La plataforma que pretende Nicaragua se refiere al lecho y al subsuelo marino de las áreas submarinas que resultan de la supuesta prolongación natural de su territorio continental. Este espacio, en el caso de esta disputa y según lo que pretende Nicaragua, se ubica por debajo de la zona económica exclusiva de Colombia. Es decir, son las aguas más profundas que están abajo de la zona donde nuestro país tiene derecho de soberanía y jurisdicción para pescar, administrar los recursos naturales, realizar investigaciones científicas y preservar el medio marino, entre otros. Es decir, que si la Corte le da la razón a Nicaragua, habría un solapamiento con el mar colombiano.

La posición de Colombia es que la plataforma continental extendida no es un derecho en sí mismo, sino un derecho establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), de la cual Colombia no hace parte y Nicaragua sí. Por eso, el país ha insistido en que en este caso las normas de dicha convención, que hace parte del derecho convencional, no aplican, pues no reflejan “el carácter consuetudinario de la plataforma continental hasta las 200 millas marinas”.

La plataforma que pretende Nicaragua se refiere al lecho y al subsuelo marino de las áreas submarinas que resultan de la supuesta prolongación natural de su territorio continental. Foto: Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO

El fallo se conocerá siete meses después de haberse llevado a cabo las audiencias orales de este litigio, en las cuales ambos países respondieron dos preguntas relacionadas puntualmente con aspectos jurídicos. Carlos Arévalo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, explica que el mejor escenario para Colombia es ganar las dos preguntas y que la Corte determine que no hay derecho para extender la plataforma de Nicaragua y se cierre el caso. “El peor escenario es que diga que Nicaragua tiene un derecho. Eso puede llegar a afectar también los derechos de Colombia, por lo que se tendría que entrar a revisar cómo se afectarían estos si se materializa ese derecho que tiene Nicaragua”, aclara.

Y aclara que puede haber escenarios intermedios; es decir, que en el fallo se le dé la razón a alguno de los dos países, pero que el caso continúe para evaluar otros aspectos que no se han discutido, como lo advirtió la defensa colombiana.



En total, a la Corte Internacional de Justicia han llegado tres demandas, y en dos de esas, ya resueltas, Colombia perdió parte de sus aguas con el país centroamericano. Eso sí, hay que resaltar que sigue con la plena jurisdicción de las islas de San Andrés y Providencia.

Gustavo Petro también anunció que fortalecerá la capacidad aérea del país: 'Creo que nos demanda una mayor capacidad'

El presidente Petro encabezó el acto inaugural de la F-Air 2023, en el que habló de fortalecer la capacidad aérea para proteger la soberanía colombiana y la selva Amazónica.

Con un show por parte de los helicópteros Arpia de la Fuerza Aérea colombiana, se dio apertura a la Feria Aeronáutica F-Air en el aeropuerto internacional José Maria Córdova de Rionegro. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO

El primer mandatario cuestionó -a propósito del fallo de la Corte Internacional de Justicia- si la capacidad de las Fuerzas Militares es suficiente para controlar el territorio insular colombiano.



"Esa es una respuesta que tiene que dar el Gobierno de una nación a través de sus Fuerzas Militares. Respecto a la Fuerza Aérea, creo que nos demanda una mayor capacidad", aseguró Petro.

El evento dio inicio con un espectáculo aéreo por parte del equipo acrobático Arpía 51 de la Fuerza Aérea Colombiana. Al respecto, el mandatario aseguró: "Los objetivos técnicos, militares y políticos orientados en las últimas décadas y que tienen que ver con la acción que vimos hace unos minutos (show del equipo Arpía 51), quizás tienen que ser complementados por otro tipo de fuerzas si queremos realmente cuidar todo el territorio, tal como lo definió la Constitución del 91".

Con un show por parte de los helicópteros Arpia de la Fuerza Aérea colombiana, se dio apertura a la Feria Aeronáutica F-Air en el aeropuerto internacional José Maria Córdova de Rionegro. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO

El presidente también se refirió a la importancia de proteger la selva amazónica desde el aire, a propósito de la presencia del embajador de Brasil en Colombia, Paulo Estivallet.



El vecino país es el invitado principal de la Feria Aeronáutica que se realizará en el Oriente antioqueño hasta el próximo domingo, 16 de julio.

"Debemos articular a todos los países que tienen responsabilidad en la selva para asociarlos en la defensa de lo que se ha convertido en uno de los pilares de la existencia humana", afirmó el presidente, quien alertó sobre la codicia desatada por los recursos del Amazonas.

En ese sentido, para el mandatario se deben desarrollar nuevas capacidades y conocimientos para detectar y combatir a los poderes ilegales que amenazan la selva.



Además, dijo que su protección debe ser una nueva prioridad para la Fuerza Aérea.

El embajador Estivallet agradeció al Gobierno colombiano y a la Fuerza Aérea por invitar a su país al evento, y afirmó que es un orgullo presentar a uno de los equipos acrobáticos más impresionantes del mundo, la escuadrilla Fumaça de la Fuerza Aérea Brasileña.

Exhibición aérea del escuadrón Fumaça de la fuerza aérea de Brasil. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO

"Tenemos la convicción de que la F-Air 2023 se convertirá en la oportunidad de fortalecer la industria aérea en nuestra región", añadió el diplomático.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

*Con información de Política

​EL TIEMPO